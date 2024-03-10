Погибшая в ДТП жена блогера Лещева снится многим его знакомым

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал, что его жена, погибшая в ДТП с автобусом на Серовском тракте, снится многим его знакомым. По его словам, она хочет, чтобы мужчина был счастлив. Об этом блогер рассказал в соцсети.
«Вообще, Вика очень многим снится и передает, что хочет, чтобы я был счастлив. Говорит: „Я Саше сама приведу даму жизни… Главное — пусть занимается Алисой (дочь блогера — прим. URA.RU). Она полюбит Алису, полюбит Сашу и поможет разделить горе“», — заявил Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Лещев уточнил, что в сновидениях его погибшая жена уже выбрала вдовцу новую возлюбленную. «Девчонка молодая, она очень далеко отсюда находится… Мы просто случайно увидимся», — рассказал блогер.
Жена мужчины, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября 2023 года. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью: разрыв внутренних органов и множественные переломы.
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