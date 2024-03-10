10 марта 2024
09 марта 2024

Погибшая в ДТП жена блогера Лещева снится многим его знакомым

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, двор, девушка, женщина, автомобили, парковка
По словам блогера, в сновидениях покойная жена говорит, что сама найдет ему новую возлюбленную (архивное фото) Фото:

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал, что его жена, погибшая в ДТП с автобусом на Серовском тракте, снится многим его знакомым. По его словам, она хочет, чтобы мужчина был счастлив. Об этом блогер рассказал в соцсети.

«Вообще, Вика очень многим снится и передает, что хочет, чтобы я был счастлив. Говорит: „Я Саше сама приведу даму жизни… Главное — пусть занимается Алисой (дочь блогера — прим. URA.RU). Она полюбит Алису, полюбит Сашу и поможет разделить горе“», — заявил Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Лещев уточнил, что в сновидениях его погибшая жена уже выбрала вдовцу новую возлюбленную. «Девчонка молодая, она очень далеко отсюда находится… Мы просто случайно увидимся», — рассказал блогер.

Жена мужчины, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября 2023 года. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью: разрыв внутренних органов и множественные переломы.

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Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал, что его жена, погибшая в ДТП с автобусом на Серовском тракте, снится многим его знакомым. По его словам, она хочет, чтобы мужчина был счастлив. Об этом блогер рассказал в соцсети. «Вообще, Вика очень многим снится и передает, что хочет, чтобы я был счастлив. Говорит: „Я Саше сама приведу даму жизни… Главное — пусть занимается Алисой (дочь блогера — прим. URA.RU). Она полюбит Алису, полюбит Сашу и поможет разделить горе“», — заявил Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Лещев уточнил, что в сновидениях его погибшая жена уже выбрала вдовцу новую возлюбленную. «Девчонка молодая, она очень далеко отсюда находится… Мы просто случайно увидимся», — рассказал блогер. Жена мужчины, 28-летняя Виктория Лещева, погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября 2023 года. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. Девушка получила травмы, не совместимые с жизнью: разрыв внутренних органов и множественные переломы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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