10 марта 2024

Депутат думы ХМАО потроллил обидчиков, критиковавших его корпоративный стиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы ХМАО Игорь Бруслиновский может стать амбассадором сразу нескольких нефтяных компаний
Депутат думы ХМАО Игорь Бруслиновский может стать амбассадором сразу нескольких нефтяных компаний Фото:

Депутат думы ХМАО Игорь Бруслиновский потроллил обидчиков, критиковавших его за нарушение корпоративного стиля. Порцию хейта он получил за то, что, будучи топ-менеджером «Сургутнефтегаза», пришел на спортивный праздник в форме с эмблемой «Лукойла». Чтобы поставить точку в вопросе, Бруслиновский выложил в соцсетях фото с мерчем сразу трех топливных корпораций — родного СНГ и «дочки» Газпрома, не забыв надеть и скандальную красную шапочку от «Лукойла».

«Праздничный день продолжается. Погода, настроение — выше всяких похвал!» — написал депутат на своей стене «Вконтакте». Для фото Бруслиновский оделся в шапку «Лукойла», ватник «Газпромтранса» и шарф «Сургутнефтегаза».

Подписчики креативный подход оценили. «Обожаю ваше чувство юмора, очень тонко и в точку. Тонко подмечено для особо ранимых особ», — поддержали его фолловеры.

Бруслиновский угодил в скандал из-за фотографий с праздника «Лыжня России». Он пояснил URA.RU, что был на мероприятии в официальной форме олимпийской сборной нашей страны, которая и подразумевает наличие брендовой шапки «Лукойла» — компания выступала официальным спонсором.

Депутат появился в мерче трех крупных топливных корпораций
Депутат появился в мерче трех крупных топливных корпораций
Фото:

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Депутат думы ХМАО Игорь Бруслиновский потроллил обидчиков, критиковавших его за нарушение корпоративного стиля. Порцию хейта он получил за то, что, будучи топ-менеджером «Сургутнефтегаза», пришел на спортивный праздник в форме с эмблемой «Лукойла». Чтобы поставить точку в вопросе, Бруслиновский выложил в соцсетях фото с мерчем сразу трех топливных корпораций — родного СНГ и «дочки» Газпрома, не забыв надеть и скандальную красную шапочку от «Лукойла». «Праздничный день продолжается. Погода, настроение — выше всяких похвал!» — написал депутат на своей стене «Вконтакте». Для фото Бруслиновский оделся в шапку «Лукойла», ватник «Газпромтранса» и шарф «Сургутнефтегаза». Подписчики креативный подход оценили. «Обожаю ваше чувство юмора, очень тонко и в точку. Тонко подмечено для особо ранимых особ», — поддержали его фолловеры. Бруслиновский угодил в скандал из-за фотографий с праздника «Лыжня России». Он пояснил URA.RU, что был на мероприятии в официальной форме олимпийской сборной нашей страны, которая и подразумевает наличие брендовой шапки «Лукойла» — компания выступала официальным спонсором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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