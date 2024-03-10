Депутат думы ХМАО потроллил обидчиков, критиковавших его корпоративный стиль

Депутат думы ХМАО Игорь Бруслиновский потроллил обидчиков, критиковавших его за нарушение корпоративного стиля. Порцию хейта он получил за то, что, будучи топ-менеджером «Сургутнефтегаза», пришел на спортивный праздник в форме с эмблемой «Лукойла». Чтобы поставить точку в вопросе, Бруслиновский выложил в соцсетях фото с мерчем сразу трех топливных корпораций — родного СНГ и «дочки» Газпрома, не забыв надеть и скандальную красную шапочку от «Лукойла».
«Праздничный день продолжается. Погода, настроение — выше всяких похвал!» — написал депутат на своей стене «Вконтакте». Для фото Бруслиновский оделся в шапку «Лукойла», ватник «Газпромтранса» и шарф «Сургутнефтегаза».
Подписчики креативный подход оценили. «Обожаю ваше чувство юмора, очень тонко и в точку. Тонко подмечено для особо ранимых особ», — поддержали его фолловеры.
Бруслиновский угодил в скандал из-за фотографий с праздника «Лыжня России». Он пояснил URA.RU, что был на мероприятии в официальной форме олимпийской сборной нашей страны, которая и подразумевает наличие брендовой шапки «Лукойла» — компания выступала официальным спонсором.
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