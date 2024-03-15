Челябинский облизбирком выдал первые данные о явке на выборах президента

В Челябинской области к 15:00 проголосовали 18,39% избирателей. Об этом сообщил 15 марта на брифинге глава облизбиркома Евгений Голицын.
«На 15:00 явка составила более 18%. Свой голос на выборах президента отдал 429 тысяч 721 человек», — рассказал Голицын.
Почти две тысячи участков для голосования открылись в Челябинской области в 8:00 и будут работать до 20:00. Впервые за всю историю выборов в регионе и 227 тысяч человек подали заявление на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей.
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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