Челябинский облизбирком выдал первые данные о явке на выборах президента

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Выборы. Челябинск
Одними из первых проголосовали губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области к 15:00 проголосовали 18,39% избирателей. Об этом сообщил 15 марта на брифинге глава облизбиркома Евгений Голицын.

«На 15:00 явка составила более 18%. Свой голос на выборах президента отдал 429 тысяч 721 человек», — рассказал Голицын.

Почти две тысячи участков для голосования открылись в Челябинской области в 8:00 и будут работать до 20:00. Впервые за всю историю выборов в регионе и 227 тысяч человек подали заявление на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей.

Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.

Выборы. Челябинск
Фото:
Выборы. Челябинск
Фото:

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В Челябинской области к 15:00 проголосовали 18,39% избирателей. Об этом сообщил 15 марта на брифинге глава облизбиркома Евгений Голицын. «На 15:00 явка составила более 18%. Свой голос на выборах президента отдал 429 тысяч 721 человек», — рассказал Голицын. Почти две тысячи участков для голосования открылись в Челябинской области в 8:00 и будут работать до 20:00. Впервые за всю историю выборов в регионе и 227 тысяч человек подали заявление на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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