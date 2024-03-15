Челябинский облизбирком выдал первые данные о явке на выборах президента

15 марта 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Одними из первых проголосовали губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области к 15:00 проголосовали 18,39% избирателей. Об этом сообщил 15 марта на брифинге глава облизбиркома Евгений Голицын. «На 15:00 явка составила более 18%. Свой голос на выборах президента отдал 429 тысяч 721 человек», — рассказал Голицын. Почти две тысячи участков для голосования открылись в Челябинской области в 8:00 и будут работать до 20:00. Впервые за всю историю выборов в регионе и 227 тысяч человек подали заявление на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области к 15:00 проголосовали 18,39% избирателей. Об этом сообщил 15 марта на брифинге глава облизбиркома Евгений Голицын. «На 15:00 явка составила более 18%. Свой голос на выборах президента отдал 429 тысяч 721 человек», — рассказал Голицын. Почти две тысячи участков для голосования открылись в Челябинской области в 8:00 и будут работать до 20:00. Впервые за всю историю выборов в регионе и 227 тысяч человек подали заявление на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.