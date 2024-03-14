В Челябинской области начались главные выборы за последние шесть лет

В Челябинской области стартовали выборы президента России

15 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

В 8 утра в Челябинской области открылись 2 тысячи участков для голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинской области стартовали трехдневные выборы президента России. Ровно в 8:00 открылись примерно 2 тысячи избирательных участков, на которых жители региона смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. «Все дни избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. В территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 7 тысяч 396 наблюдателей. Из них 2 тысячи 348 назначены зарегистрированными кандидатами, 1 тысяча 568 — политическими партиями и 3 тысячи 470 — Общественной палатой региона», — сообщили URA.RU в облизбиркоме. Впервые за всю историю выборов в Челябинской области 227 тысяч человек подали заявления на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей. Ранее такая технология опробовалась в экспериментальном порядке в нескольких кампаниях муниципального уровня. Избиратели смогут принять участие в различных викторинах, которые при поддержке местного бизнеса проводят общественные организации. Среди призов заявлены квартиры, автомобили, дорогостоящая бытовая техника и электроника. Также можно будет отдать свой голос за то, какие объекты городской среды будут благоустроены за счет бюджета в будущем году. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стартовали трехдневные выборы президента России. Ровно в 8:00 открылись примерно 2 тысячи избирательных участков, на которых жители региона смогут проголосовать за одного из четырех кандидатов. «Все дни избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. В территориальных и участковых избирательных комиссиях будут работать 7 тысяч 396 наблюдателей. Из них 2 тысячи 348 назначены зарегистрированными кандидатами, 1 тысяча 568 — политическими партиями и 3 тысячи 470 — Общественной палатой региона», — сообщили URA.RU в облизбиркоме. Впервые за всю историю выборов в Челябинской области 227 тысяч человек подали заявления на дистанционное электронное голосование. Это 8,75% от общего числа избирателей. Ранее такая технология опробовалась в экспериментальном порядке в нескольких кампаниях муниципального уровня. Избиратели смогут принять участие в различных викторинах, которые при поддержке местного бизнеса проводят общественные организации. Среди призов заявлены квартиры, автомобили, дорогостоящая бытовая техника и электроника. Также можно будет отдать свой голос за то, какие объекты городской среды будут благоустроены за счет бюджета в будущем году. Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, пройдут с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года.