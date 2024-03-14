14 марта 2024

Челябинские следователи ищут очевидцев аварии, в которой погибла семья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, следственный комитет, челябинская область, шеврон следственного комитета
В челябинском следкоме продолжают устанавливать обстоятельства смертельной аварии Фото:

Следственное управление СКР по Челябинской области ищет очевидцев аварии на трассе Усть-Катав — Орловка, в которой погибла целая семья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, произошедшего 4 марта 2024 года на шестом километре автодороги Усть-Катав — Орловка. Следственное управление просит оказать содействие в установлении очевидцев. Телефоны для связи: 8 (351)728-57-74, 728-57-73, 265-92-22», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Авария произошла днем 4 марта. Водитель Hyundai Santa Fe, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ-2110, в котором ехали муж с женой и трое детей. В результате ДТП родители и двое детей, находившиеся в отечественной легковушке, погибли. Третий ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир иномарки также получили травмы.

В отношении водителя Hyundai Santa Fe возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). 10 марта Усть-Катавский городской суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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Следственное управление СКР по Челябинской области ищет очевидцев аварии на трассе Усть-Катав — Орловка, в которой погибла целая семья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, произошедшего 4 марта 2024 года на шестом километре автодороги Усть-Катав — Орловка. Следственное управление просит оказать содействие в установлении очевидцев. Телефоны для связи: 8 (351)728-57-74, 728-57-73, 265-92-22», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Авария произошла днем 4 марта. Водитель Hyundai Santa Fe, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра и врезался в ВАЗ-2110, в котором ехали муж с женой и трое детей. В результате ДТП родители и двое детей, находившиеся в отечественной легковушке, погибли. Третий ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир иномарки также получили травмы. В отношении водителя Hyundai Santa Fe возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). 10 марта Усть-Катавский городской суд отправил его в СИЗО на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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