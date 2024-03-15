Правительство увеличило выплаты для медиков

15 марта 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

По поручению президента правительство повысило размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России приняло решение увеличить размеры социальной выплаты для медицинских работников. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Наши доктора, медсестры и другие специалисты помогают гражданам сохранить здоровье. Их труд заслуживает самого внимательного, искреннего уважения. Важно, чтобы они получили все положенные средства своевременно и, конечно, в полном объеме», — подчеркнул глава правительства. Его слова передает официальный telegram-канал кабинета министров. Отмечается, что в небольших городах и сельских поселениях, где проживает менее 50 тыс. человек, максимальный размер выплат составит 50 тыс. рублей для врачей и 30 тыс. рублей для среднего медицинского персонала. Кроме того, в населенных пунктах, где живут от 50 до 100 тыс. человек максимальный размер таких выплат составит 29 тыс. рублей для врачей и 13 тыс. рублей для среднего медперсонала. Мишустин добавил, что выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта 2-24 года. За текущий месяц сотрудники медучреждений получат выплаты в апреле. Инициатива затронет более 200 тыс. сотрудников больниц и поликлиник. Также с 1 апреля на выплаты по окладам медицинских работников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций. Подчеркивается, что размер оплаты труда должен сохраниться на уровне не ниже прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России приняло решение увеличить размеры социальной выплаты для медицинских работников. Об этом в ходе заседания кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Наши доктора, медсестры и другие специалисты помогают гражданам сохранить здоровье. Их труд заслуживает самого внимательного, искреннего уважения. Важно, чтобы они получили все положенные средства своевременно и, конечно, в полном объеме», — подчеркнул глава правительства. Его слова передает официальный telegram-канал кабинета министров. Отмечается, что в небольших городах и сельских поселениях, где проживает менее 50 тыс. человек, максимальный размер выплат составит 50 тыс. рублей для врачей и 30 тыс. рублей для среднего медицинского персонала. Кроме того, в населенных пунктах, где живут от 50 до 100 тыс. человек максимальный размер таких выплат составит 29 тыс. рублей для врачей и 13 тыс. рублей для среднего медперсонала. Мишустин добавил, что выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта 2-24 года. За текущий месяц сотрудники медучреждений получат выплаты в апреле. Инициатива затронет более 200 тыс. сотрудников больниц и поликлиник. Также с 1 апреля на выплаты по окладам медицинских работников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций. Подчеркивается, что размер оплаты труда должен сохраниться на уровне не ниже прошлого года.