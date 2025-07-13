Сын режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко* объявлен в розыск

Сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили РИА Новости (РИАН), ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Василий Алексеевич Кирющенко 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — рассказал источник. Слова собеседника приводит РИАН. Его отец, Андрей Кирющенко, является режиссером. Помимо сериала «Моя прекрасная няня» мужчина снял и другие проекты для телевидения: «Слуга Народа» и «Кто в доме хозяин».
Кроме того, другой источник заявил, что Василий Кирющенко — один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в России террористической и запрещена). В России в отношении мужчины расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ). В июне этого года он также был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Российской Федерации.
Ранее стало известно, что в Калининградской области был задержан житель, который подозревается в подготовке теракта в администрации Черняховска. Как выяснили сотрудники ФСБ, мужчина действовал по указке РДК. В переписке с неизвестными мужчина обсуждал детали, а также план «отхода» после совершения преступления.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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