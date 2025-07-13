Госавиаслужба Украины: Ан-124, пролетевший над Киевом, пройдет в ФРГ испытания

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Ан-124-100 прибыл в Лейпциг для сертификационных испытания
Ан-124-100 прибыл в Лейпциг для сертификационных испытания Фото:

Грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines, который 11 июля пересек воздушное пространство над Киевом и прибыл в Германию, пройдет в Лейпциге сертификационные испытания. Об этом сообщил инспектор Государственной авиационной службы Украины Федор Грищук.

«Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — заявил Грищук. Его слова передает издание «Страна.ua».

Флот Antonov Airlines, состоящий из пяти самолетов Ан-124-100, базируется в аэропорту Лейпцига после потери хаба в Гостомеле. Ранее жители Киева впервые с 2022 года заметили над городом гражданский самолет, несмотря на закрытое для полетов воздушное пространство. По данным некоторых ресурсов, это мог быть Ан-124, принадлежащий компании Antonov Airlines, который был изъят Канадой у России в 2022 году, однако эту информацию опровергли каналы военных летчиков.

Небо над Украиной закрыто с февраля 2022 года. Согласно Flightradar24, самолет вылетел из Днепра и приземлился в Германии. Эту информацию подтвердило издание AeroTime.

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Грузовой самолет Ан-124 украинской авиакомпании Antonov Airlines, который 11 июля пересек воздушное пространство над Киевом и прибыл в Германию, пройдет в Лейпциге сертификационные испытания. Об этом сообщил инспектор Государственной авиационной службы Украины Федор Грищук. «Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины», — заявил Грищук. Его слова передает издание «Страна.ua». Флот Antonov Airlines, состоящий из пяти самолетов Ан-124-100, базируется в аэропорту Лейпцига после потери хаба в Гостомеле. Ранее жители Киева впервые с 2022 года заметили над городом гражданский самолет, несмотря на закрытое для полетов воздушное пространство. По данным некоторых ресурсов, это мог быть Ан-124, принадлежащий компании Antonov Airlines, который был изъят Канадой у России в 2022 году, однако эту информацию опровергли каналы военных летчиков. Небо над Украиной закрыто с февраля 2022 года. Согласно Flightradar24, самолет вылетел из Днепра и приземлился в Германии. Эту информацию подтвердило издание AeroTime.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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