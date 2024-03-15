Памфилова заявила о серьезной кибератаке на систему наблюдения за выборами

Системы видеонаблюдения на выборах президента России подверглись серьезной DDOS-атаке. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что сейчас системы работают в штатном режиме.
«Очень серьезная атака была. Хорошо, что мы подстраховались. Серьезная DDOS-атака на портал для видеонаблюдения. Доступность трансляции сейчас — 100%. Запись ведется в штатном режиме», — заявила Элла Памфилова. Трансляция проходит на сайте ЦИК.
Глава Центризбиркома подчеркнула, что хакеры, пытающиеся сорвать выборы — представители западных стран. Тем не менее, она уточнила, что Россия со всем справится.
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