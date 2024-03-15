Памфилова заявила о серьезной кибератаке на систему наблюдения за выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова заявила, что последствия атак на системы видеонаблюдения устранены Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Системы видеонаблюдения на выборах президента России подверглись серьезной DDOS-атаке. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что сейчас системы работают в штатном режиме.

«Очень серьезная атака была. Хорошо, что мы подстраховались. Серьезная DDOS-атака на портал для видеонаблюдения. Доступность трансляции сейчас — 100%. Запись ведется в штатном режиме», — заявила Элла Памфилова. Трансляция проходит на сайте ЦИК.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что хакеры, пытающиеся сорвать выборы — представители западных стран. Тем не менее, она уточнила, что Россия со всем справится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы видеонаблюдения на выборах президента России подверглись серьезной DDOS-атаке. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что сейчас системы работают в штатном режиме. «Очень серьезная атака была. Хорошо, что мы подстраховались. Серьезная DDOS-атака на портал для видеонаблюдения. Доступность трансляции сейчас — 100%. Запись ведется в штатном режиме», — заявила Элла Памфилова. Трансляция проходит на сайте ЦИК. Глава Центризбиркома подчеркнула, что хакеры, пытающиеся сорвать выборы — представители западных стран. Тем не менее, она уточнила, что Россия со всем справится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...