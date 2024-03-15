Памфилова заявила о серьезной кибератаке на систему наблюдения за выборами

15 марта 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова заявила, что последствия атак на системы видеонаблюдения устранены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Системы видеонаблюдения на выборах президента России подверглись серьезной DDOS-атаке. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что сейчас системы работают в штатном режиме. «Очень серьезная атака была. Хорошо, что мы подстраховались. Серьезная DDOS-атака на портал для видеонаблюдения. Доступность трансляции сейчас — 100%. Запись ведется в штатном режиме», — заявила Элла Памфилова. Трансляция проходит на сайте ЦИК. Глава Центризбиркома подчеркнула, что хакеры, пытающиеся сорвать выборы — представители западных стран. Тем не менее, она уточнила, что Россия со всем справится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы видеонаблюдения на выборах президента России подверглись серьезной DDOS-атаке. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что сейчас системы работают в штатном режиме. «Очень серьезная атака была. Хорошо, что мы подстраховались. Серьезная DDOS-атака на портал для видеонаблюдения. Доступность трансляции сейчас — 100%. Запись ведется в штатном режиме», — заявила Элла Памфилова. Трансляция проходит на сайте ЦИК. Глава Центризбиркома подчеркнула, что хакеры, пытающиеся сорвать выборы — представители западных стран. Тем не менее, она уточнила, что Россия со всем справится.