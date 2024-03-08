В МИД Польши раскрыли смысл заявлений Макрона об отправке военных на Украину

Глава МИД Польши: Макрон заявил об отправке военных, чтобы напугать Путина

09 марта 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента В МИДе Польши оценили слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться». Об этом написали в газете Rzeczpospolita. «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что она направлена на то, чтобы заставить Путина бояться», — сказал Радослав Сикорский. Ранее Макрон заявил, что допускает отправку военных на Украину , пишет Pravda.Ru. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы противостоять любому противнику.

В МИДе Польши оценили слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться». Об этом написали в газете Rzeczpospolita. «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что она направлена на то, чтобы заставить Путина бояться», — сказал Радослав Сикорский. Ранее Макрон заявил, что допускает отправку военных на Украину, пишет Pravda.Ru. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы противостоять любому противнику.