В МИД Польши раскрыли смысл заявлений Макрона об отправке военных на Украину

Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке военных на УкраинуФото: Официальный сайт Европарламента
В МИДе Польши оценили слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться». Об этом написали в газете Rzeczpospolita.
«Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что она направлена на то, чтобы заставить Путина бояться», — сказал Радослав Сикорский.
Ранее Макрон заявил, что допускает отправку военных на Украину, пишет Pravda.Ru. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы противостоять любому противнику.
В МИДе Польши оценили слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться». Об этом написали в газете Rzeczpospolita. «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что она направлена на то, чтобы заставить Путина бояться», — сказал Радослав Сикорский. Ранее Макрон заявил, что допускает отправку военных на Украину, пишет Pravda.Ru. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы противостоять любому противнику.