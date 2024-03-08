08 марта 2024

В МИД Польши раскрыли смысл заявлений Макрона об отправке военных на Украину

Глава МИД Польши: Макрон заявил об отправке военных, чтобы напугать Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину Фото:

В МИДе Польши оценили слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться». Об этом написали в газете Rzeczpospolita.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что она направлена на то, чтобы заставить Путина бояться», — сказал Радослав Сикорский.

Ранее Макрон заявил, что допускает отправку военных на Украину, пишет Pravda.Ru. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы противостоять любому противнику.

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В МИДе Польши оценили слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, заявив, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться». Об этом написали в газете Rzeczpospolita. «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Эммануэля Макрона, потому что она направлена на то, чтобы заставить Путина бояться», — сказал Радослав Сикорский. Ранее Макрон заявил, что допускает отправку военных на Украину, пишет Pravda.Ru. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Тем не менее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы противостоять любому противнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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