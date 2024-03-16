В Свердловской области перед мостами будут взрывать лед

17 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

В 2024 году толщина естественного льда достигла 48 сантиметров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Слободо-Туринском муниципальном районе и Туринском городском округе с 21 марта по 10 апреля проведут взрывные работы на шести мостах через реку Тура, чтобы защитить сооружения от ледохода. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В ряде случаев для защиты мостов от ледохода требуется взрывать лед. В период с 21 марта по 10 апреля взрывные работы запланированы на шести мостах через реку Тура в Слободо-Туринском муниципальном районе и Туринском городском округе», — сказано в telegram-канале «Свердловский пул». В департаменте сообщили, что механическая распиловка льда уже идет у моста через реку Ялынка на восьмом километре дороги деревня Кальтюкова — село Леонтьевское из-за толщины льда в 48 см. Это необходимо для предотвращения повреждения опор моста. Для работы в период паводка в регионе подготовлено 583 единицы дорожной техники, включая бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, автогрейдеры и другие машины. Также имеются запасы бутового камня, щебня, цемента и водопропускных труб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Слободо-Туринском муниципальном районе и Туринском городском округе с 21 марта по 10 апреля проведут взрывные работы на шести мостах через реку Тура, чтобы защитить сооружения от ледохода. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «В ряде случаев для защиты мостов от ледохода требуется взрывать лед. В период с 21 марта по 10 апреля взрывные работы запланированы на шести мостах через реку Тура в Слободо-Туринском муниципальном районе и Туринском городском округе», — сказано в telegram-канале «Свердловский пул». В департаменте сообщили, что механическая распиловка льда уже идет у моста через реку Ялынка на восьмом километре дороги деревня Кальтюкова — село Леонтьевское из-за толщины льда в 48 см. Это необходимо для предотвращения повреждения опор моста. Для работы в период паводка в регионе подготовлено 583 единицы дорожной техники, включая бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, автогрейдеры и другие машины. Также имеются запасы бутового камня, щебня, цемента и водопропускных труб.