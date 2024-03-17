Жительница Сургута расплакалась, получив за участие в викторине машину

Жительница Сургута не смогла сдержать слез, получив за участие в викторине «Достижения Югры», автомобиль. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы Сургута Андрея Филатова.
«Домохозяйка Тамамат за участие в викторине „Достижения Югры“ получает автомобиль. Код сургутянки оказался счастливым», — указано в посте.
Женщина долго не могла поверить в свою удачу и даже подумала, что машина игрушечная. Но волонтеры викторины успокоили ее. «Я не верю. Я не верю в это. У меня кредиты, ипотека, а тут вдруг машина», — сообщила Тамамат.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО выиграла машину на викторине в день рождения мужа. Женщина сообщила, что в их семье это первый значительный выигрыш.
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