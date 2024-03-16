Участница викторины «Достижения Югры» из Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова выиграла автомобиль, когда пришла на выборы президента России. Она поделилась, что неожиданный сюрприз произошел в день рождения мужа.
«Жительница Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова стала второй счастливой обладательницей нового автомобиля. Участница Викторины „Достижения Югры“ поделилась первыми впечатлениями: „Очень неожиданно! Впервые выигрываем, в честь дня рождения мужа это очень хороший подарок!“», — передает слова победительницы мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что медсестра из Нижневартовского района ХМАО выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она планирует подарить машину сыну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.