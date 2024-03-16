Жительница ХМАО выиграла машину на викторине в день рождения мужа. Фото

17 марта 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Второй житель Нефтеюганска выиграл автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Участница викторины «Достижения Югры» из Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова выиграла автомобиль, когда пришла на выборы президента России. Она поделилась, что неожиданный сюрприз произошел в день рождения мужа. «Жительница Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова стала второй счастливой обладательницей нового автомобиля. Участница Викторины „Достижения Югры“ поделилась первыми впечатлениями: „Очень неожиданно! Впервые выигрываем, в честь дня рождения мужа это очень хороший подарок!“», — передает слова победительницы мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что медсестра из Нижневартовского района ХМАО выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она планирует подарить машину сыну. Победительница викторины «Достижения Югры» Аниса Шакирзянова из Нефтеюганска с детьми telegram-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участница викторины «Достижения Югры» из Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова выиграла автомобиль, когда пришла на выборы президента России. Она поделилась, что неожиданный сюрприз произошел в день рождения мужа. «Жительница Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова стала второй счастливой обладательницей нового автомобиля. Участница Викторины „Достижения Югры“ поделилась первыми впечатлениями: „Очень неожиданно! Впервые выигрываем, в честь дня рождения мужа это очень хороший подарок!“», — передает слова победительницы мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что медсестра из Нижневартовского района ХМАО выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она планирует подарить машину сыну.