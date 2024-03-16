16 марта 2024

Жительница ХМАО выиграла машину на викторине в день рождения мужа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй житель Нефтеюганска выиграл автомобиль Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Участница викторины «Достижения Югры» из Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова выиграла автомобиль, когда пришла на выборы президента России. Она поделилась, что неожиданный сюрприз произошел в день рождения мужа.

«Жительница Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова стала второй счастливой обладательницей нового автомобиля. Участница Викторины „Достижения Югры“ поделилась первыми впечатлениями: „Очень неожиданно! Впервые выигрываем, в честь дня рождения мужа это очень хороший подарок!“», — передает слова победительницы мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что медсестра из Нижневартовского района ХМАО выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она планирует подарить машину сыну.

Победительница викторины «Достижения Югры» Аниса Шакирзянова из Нефтеюганска с детьми
Победительница викторины «Достижения Югры» Аниса Шакирзянова из Нефтеюганска с детьми
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Участница викторины «Достижения Югры» из Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова выиграла автомобиль, когда пришла на выборы президента России. Она поделилась, что неожиданный сюрприз произошел в день рождения мужа. «Жительница Нефтеюганска (ХМАО) Аниса Шакирзянова стала второй счастливой обладательницей нового автомобиля. Участница Викторины „Достижения Югры“ поделилась первыми впечатлениями: „Очень неожиданно! Впервые выигрываем, в честь дня рождения мужа это очень хороший подарок!“», — передает слова победительницы мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что медсестра из Нижневартовского района ХМАО выиграла автомобиль в викторине «Достижения Югры». Она планирует подарить машину сыну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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