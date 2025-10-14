Mysl Polska: Россия четко дала понять Западу о достижении целей СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена отступать
Владимир Путин дал понять, что Россия не намерена отступать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности страны ясно обозначил позицию Москвы по продолжению специальной военной операции (СВО) и достижению поставленных задач, несмотря на внешнее давление и угрозы. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska.

«Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем», — цитирует Mysl Polska свои выводы по итогам заявлений российских властей.

Заявления Владимира Путина о продолжении СВО и достижении поставленных целей прозвучали на фоне его анонсов о скором появлении нового российского оружия. Ранее, по итогам саммита СНГ, президент сообщил об успешных испытаниях новейших систем, которые, по мнению экспертов и зарубежных СМИ, могут включать крылатую ракету «Буревестник» или усовершенствованные гиперзвуковые блоки. Эти разработки, как отмечали китайские издания, призваны разрушить «стратегическую блокаду» Запада и укрепить позиции России в гонке вооружений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности страны ясно обозначил позицию Москвы по продолжению специальной военной операции (СВО) и достижению поставленных задач, несмотря на внешнее давление и угрозы. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska. «Таким образом, мы получили от Кремля четкую оценку сложившейся ситуации. Как мы видим, сейчас условий для переговоров с коллективным Западом Россия не видит. Русские, очевидно, верят, что выдержат атаки ракет Tomahawk, защитят свою нефтяную промышленность и достигнут своих целей военным путем», — цитирует Mysl Polska свои выводы по итогам заявлений российских властей. Заявления Владимира Путина о продолжении СВО и достижении поставленных целей прозвучали на фоне его анонсов о скором появлении нового российского оружия. Ранее, по итогам саммита СНГ, президент сообщил об успешных испытаниях новейших систем, которые, по мнению экспертов и зарубежных СМИ, могут включать крылатую ракету «Буревестник» или усовершенствованные гиперзвуковые блоки. Эти разработки, как отмечали китайские издания, призваны разрушить «стратегическую блокаду» Запада и укрепить позиции России в гонке вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...