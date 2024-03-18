Песков ответил на призыв Навальной не признавать Путина президентом

Песков: нелегитимность 87% за Путина — это абсурд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
По последним данным обработки голосов, Владимир Путин набрал больше 87% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Заявления, что выборы президента России были нелегитимными, а их результат ложный, являются полным абсурдом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слова жены покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлии.

«Очень много людей, которые совсем оторвались от родины. Упомянутая Навальная все больше относится к ним. Такие люди перестают чувствовать пульс родины. Говорить о нелегитимности 87% за Путина — это абсурд. Так мы к этому и относимся», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления, что выборы президента России были нелегитимными, а их результат ложный, являются полным абсурдом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слова жены покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлии. «Очень много людей, которые совсем оторвались от родины. Упомянутая Навальная все больше относится к ним. Такие люди перестают чувствовать пульс родины. Говорить о нелегитимности 87% за Путина — это абсурд. Так мы к этому и относимся», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...