Песков ответил на призыв Навальной не признавать Путина президентом

Песков: нелегитимность 87% за Путина — это абсурд

18 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

По последним данным обработки голосов, Владимир Путин набрал больше 87% голосов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Заявления, что выборы президента России были нелегитимными, а их результат ложный, являются полным абсурдом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слова жены покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлии. «Очень много людей, которые совсем оторвались от родины. Упомянутая Навальная все больше относится к ним. Такие люди перестают чувствовать пульс родины. Говорить о нелегитимности 87% за Путина — это абсурд. Так мы к этому и относимся», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления, что выборы президента России были нелегитимными, а их результат ложный, являются полным абсурдом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слова жены покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлии. «Очень много людей, которые совсем оторвались от родины. Упомянутая Навальная все больше относится к ним. Такие люди перестают чувствовать пульс родины. Говорить о нелегитимности 87% за Путина — это абсурд. Так мы к этому и относимся», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.