Песков ответил на призыв Навальной не признавать Путина президентом

Заявления, что выборы президента России были нелегитимными, а их результат ложный, являются полным абсурдом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слова жены покойного Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Юлии.
«Очень много людей, которые совсем оторвались от родины. Упомянутая Навальная все больше относится к ним. Такие люди перестают чувствовать пульс родины. Говорить о нелегитимности 87% за Путина — это абсурд. Так мы к этому и относимся», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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