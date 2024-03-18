Блогер Лещев обратился в «Битву экстрасенсов» с историей о смерти жены в ДТП. Видео

19 марта 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Блогер Лещев может объяснить мистику в его жизни только экстрасенсам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) обратился в программу «Битва экстрасенсов» с просьбой разобраться в истории смерти его жены в ДТП на Серовском тракте. По его словам, сейчас в его жизни происходит мистика, которую он может объяснить только профессионалам. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети. «Моя история очень загадочная по сей день. Виктория (жена Александра — прим. URA.RU) поехала в автобусе. (После ДТП — прим. URA.RU) все остались живы, а Вика погибла. Я пишу на почту „Битвы экстрасенсов“… Чтобы они разобрали историю трагедии в моей семье», — сказал Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он заявил, что в его жизни происходит мистика, которую сложно объяснить. Именно поэтому он хочет обратиться к экстрасенсам. 28-летняя Виктория Лещева погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября 2023 года, когда автобус, в котором она находилась, столкнулся с грузовиком. Она получила несовместимые с жизнью травмы: разрыв внутренних органов и множественные переломы. В марте 2024 года ее муж блогер Александр рассказал, что погибшая снится многим его знакомым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) обратился в программу «Битва экстрасенсов» с просьбой разобраться в истории смерти его жены в ДТП на Серовском тракте. По его словам, сейчас в его жизни происходит мистика, которую он может объяснить только профессионалам. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети. «Моя история очень загадочная по сей день. Виктория (жена Александра — прим. URA.RU) поехала в автобусе. (После ДТП — прим. URA.RU) все остались живы, а Вика погибла. Я пишу на почту „Битвы экстрасенсов“… Чтобы они разобрали историю трагедии в моей семье», — сказал Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он заявил, что в его жизни происходит мистика, которую сложно объяснить. Именно поэтому он хочет обратиться к экстрасенсам. 28-летняя Виктория Лещева погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября 2023 года, когда автобус, в котором она находилась, столкнулся с грузовиком. Она получила несовместимые с жизнью травмы: разрыв внутренних органов и множественные переломы. В марте 2024 года ее муж блогер Александр рассказал, что погибшая снится многим его знакомым.