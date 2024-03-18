18 марта 2024

В ХМАО коммунальщики починили подъемник для инвалидов после вмешательства замгенпрокурора РФ

Замгенпрокурора РФ Зайцев заставил УК в ХМАО починить подъемник для инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоммерческая организация «Благое дело». Свердловская область, Верх-Нейвинский, подъемник для инвалидов, благое дело
Платформа была исправлена после вмешательства замгенпрокурора Фото:

В Сургуте коммунальное предприятие починило неработающую подъемную платформу в жилом доме после обращения 59-летней маломобильной женщины к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«По результатам выезда сотрудников прокуратуры по месту жительства заявительницы выявлен факт нерабочего состояния устройства. […] Должностное лицо организации, ответственное за контроль эксплуатации данного механизма, привлечено к дисциплинарной ответственности, произведен его ремонт», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Сургутянке также были компенсированы взносы на капитальный ремонт.

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В Сургуте коммунальное предприятие починило неработающую подъемную платформу в жилом доме после обращения 59-летней маломобильной женщины к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона. «По результатам выезда сотрудников прокуратуры по месту жительства заявительницы выявлен факт нерабочего состояния устройства. […] Должностное лицо организации, ответственное за контроль эксплуатации данного механизма, привлечено к дисциплинарной ответственности, произведен его ремонт», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Сургутянке также были компенсированы взносы на капитальный ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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