В ХМАО коммунальщики починили подъемник для инвалидов после вмешательства замгенпрокурора РФ

В Сургуте коммунальное предприятие починило неработающую подъемную платформу в жилом доме после обращения 59-летней маломобильной женщины к заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«По результатам выезда сотрудников прокуратуры по месту жительства заявительницы выявлен факт нерабочего состояния устройства. […] Должностное лицо организации, ответственное за контроль эксплуатации данного механизма, привлечено к дисциплинарной ответственности, произведен его ремонт», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Сургутянке также были компенсированы взносы на капитальный ремонт.
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