В Свердловской области продолжат викторину «Опорный край» для участников СВО

19 марта 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Прием заявок от родственников участников СВО начнется 20 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с 20 марта начнется прием заявок участников СВО через родственников в викторине «Опорный край». Об этом рассказал первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. «С 20 марта начинается участие в викторине для тех, кто находится в зоне проведения СВО, через родных. Родственники с 20 марта могут обратиться в отделение социальной защиты по адресу регистрации и принять участие», — сказал Породнов на пресс-конференции в ТАСС. В интернете и эфире ОТВ 12 апреля определят победителей викторины, а результаты продублируют на следующий день на сайте «Опорного края». Вручение подарков пройдет в Екатеринбурге и Ирбите. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 20 марта начнется прием заявок участников СВО через родственников в викторине «Опорный край». Об этом рассказал первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. «С 20 марта начинается участие в викторине для тех, кто находится в зоне проведения СВО, через родных. Родственники с 20 марта могут обратиться в отделение социальной защиты по адресу регистрации и принять участие», — сказал Породнов на пресс-конференции в ТАСС. В интернете и эфире ОТВ 12 апреля определят победителей викторины, а результаты продублируют на следующий день на сайте «Опорного края». Вручение подарков пройдет в Екатеринбурге и Ирбите. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.