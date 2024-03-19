В Свердловской области продолжат викторину «Опорный край» для участников СВО

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Прием заявок от родственников участников СВО начнется 20 марта Фото:

В Свердловской области с 20 марта начнется прием заявок участников СВО через родственников в викторине «Опорный край». Об этом рассказал первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

«С 20 марта начинается участие в викторине для тех, кто находится в зоне проведения СВО, через родных. Родственники с 20 марта могут обратиться в отделение социальной защиты по адресу регистрации и принять участие», — сказал Породнов на пресс-конференции в ТАСС.

В интернете и эфире ОТВ 12 апреля определят победителей викторины, а результаты продублируют на следующий день на сайте «Опорного края». Вручение подарков пройдет в Екатеринбурге и Ирбите. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.

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В Свердловской области с 20 марта начнется прием заявок участников СВО через родственников в викторине «Опорный край». Об этом рассказал первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. «С 20 марта начинается участие в викторине для тех, кто находится в зоне проведения СВО, через родных. Родственники с 20 марта могут обратиться в отделение социальной защиты по адресу регистрации и принять участие», — сказал Породнов на пресс-конференции в ТАСС. В интернете и эфире ОТВ 12 апреля определят победителей викторины, а результаты продублируют на следующий день на сайте «Опорного края». Вручение подарков пройдет в Екатеринбурге и Ирбите. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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