Над челябинской секцией единоборств нависла ледяная гирлянда. Фото

20 марта 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Гирлянды сосулек угрожают здоровью спортсменов (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Родители воспитанников спортивной секции в поселке Приморский Агаповского района Челябинской области пожаловались на гирлянду сосулек, которая нависла над входом в помещение. Наледь ежедневно нарастает, сообщила URA.RU мама одного из спортсменов Татьяна Ю. «Сосульки висят прямо над входом в секцию смешанных единоборств, с потеплением их стало намного больше. Крыльцо тоже обледенело, мы не заходим туда, а закатываемся», — рассказала URA.RU мама спортсмена. Татьяна уточнила, что каждый раз переживает о том, что может случиться беда. В этой секции занимаются три раза в неделю две группы детей. «Только что с нами связалась УК, обещали сбить сосульки. Наледь около входа, сказали, посыпайте сами, не их компетенция», — добавила Татьяна. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Агаповского района, к моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало о травме головы, которую получил прохожий в Челябинске от падения глыбы льда. Мужчину госпитализировали. Управляющая компания оперативно очистила крышу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка прокуратуры. Из-за потепления сосулек стало намного больше Паблик «Текслер помоги», Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители воспитанников спортивной секции в поселке Приморский Агаповского района Челябинской области пожаловались на гирлянду сосулек, которая нависла над входом в помещение. Наледь ежедневно нарастает, сообщила URA.RU мама одного из спортсменов Татьяна Ю. «Сосульки висят прямо над входом в секцию смешанных единоборств, с потеплением их стало намного больше. Крыльцо тоже обледенело, мы не заходим туда, а закатываемся», — рассказала URA.RU мама спортсмена. Татьяна уточнила, что каждый раз переживает о том, что может случиться беда. В этой секции занимаются три раза в неделю две группы детей. «Только что с нами связалась УК, обещали сбить сосульки. Наледь около входа, сказали, посыпайте сами, не их компетенция», — добавила Татьяна. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Агаповского района, к моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало о травме головы, которую получил прохожий в Челябинске от падения глыбы льда. Мужчину госпитализировали. Управляющая компания оперативно очистила крышу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка прокуратуры.