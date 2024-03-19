19 марта 2024

Над челябинской секцией единоборств нависла ледяная гирлянда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки на крыше дома. Пермь , зима, глыбы льда на крышах
Гирлянды сосулек угрожают здоровью спортсменов (фото из архива) Фото:

Родители воспитанников спортивной секции в поселке Приморский Агаповского района Челябинской области пожаловались на гирлянду сосулек, которая нависла над входом в помещение. Наледь ежедневно нарастает, сообщила URA.RU мама одного из спортсменов Татьяна Ю.

«Сосульки висят прямо над входом в секцию смешанных единоборств, с потеплением их стало намного больше. Крыльцо тоже обледенело, мы не заходим туда, а закатываемся», — рассказала URA.RU мама спортсмена.

Татьяна уточнила, что каждый раз переживает о том, что может случиться беда. В этой секции занимаются три раза в неделю две группы детей.

«Только что с нами связалась УК, обещали сбить сосульки. Наледь около входа, сказали, посыпайте сами, не их компетенция», — добавила Татьяна. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Агаповского района, к моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Ранее URA.RU сообщало о травме головы, которую получил прохожий в Челябинске от падения глыбы льда. Мужчину госпитализировали. Управляющая компания оперативно очистила крышу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка прокуратуры.

Из-за потепления сосулек стало намного больше
Из-за потепления сосулек стало намного больше

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Родители воспитанников спортивной секции в поселке Приморский Агаповского района Челябинской области пожаловались на гирлянду сосулек, которая нависла над входом в помещение. Наледь ежедневно нарастает, сообщила URA.RU мама одного из спортсменов Татьяна Ю. «Сосульки висят прямо над входом в секцию смешанных единоборств, с потеплением их стало намного больше. Крыльцо тоже обледенело, мы не заходим туда, а закатываемся», — рассказала URA.RU мама спортсмена. Татьяна уточнила, что каждый раз переживает о том, что может случиться беда. В этой секции занимаются три раза в неделю две группы детей. «Только что с нами связалась УК, обещали сбить сосульки. Наледь около входа, сказали, посыпайте сами, не их компетенция», — добавила Татьяна. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Агаповского района, к моменту публикации новости ответ на него не поступал. Ранее URA.RU сообщало о травме головы, которую получил прохожий в Челябинске от падения глыбы льда. Мужчину госпитализировали. Управляющая компания оперативно очистила крышу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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