В челябинском поселке обрушился автомобильный мост

20 марта 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

В поселке Точильный Ашинского района переправы весной смывает не первый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Точильный Ашинского района Челябинской рассыпался мост, предусмотренный для автомобильного транспорта. Поселок остался без одной из речных переправ, ведущих в населенный пункт. 20 марта специалисты осмотрели повреждения, чтобы восстановить движение к «большое воде». «Повреждение переправы произошло в поселке Точильный. Этот мост, один из четырех, рассчитан на автомобильный транспорт. Ранним утром глава сельского поселения Рамиль Шаракаев осмотрел ущерб, нанесенный мосту, и сообщил о происшедшем в администрацию Ашинского муниципального района», — сообщает газета «Стальная искра». Власти составляют план ремонтных работ, чтобы восстановить движение на мосту на время паводка. В летний период потребуется капитальный ремонт конструкций. В апреле 2022 года около поселка Точильный на реке Аша ушел в воду мост и автомобиль. Для транспорта тогда организовали альтернативные объездные пути. 10 сентября 2015 года поселок Точильный оказался заблокирован из-за ЧП на мосту. При попытке проехать по ветхому мосту автомобиль провалился в зияющий дырами настил. Только к концу дня директор одного из ашинских предприятий прислал свою технику, благодаря чему джип удалось вызволить из ловушки и разблокировать мост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Точильный Ашинского района Челябинской рассыпался мост, предусмотренный для автомобильного транспорта. Поселок остался без одной из речных переправ, ведущих в населенный пункт. 20 марта специалисты осмотрели повреждения, чтобы восстановить движение к «большое воде». «Повреждение переправы произошло в поселке Точильный. Этот мост, один из четырех, рассчитан на автомобильный транспорт. Ранним утром глава сельского поселения Рамиль Шаракаев осмотрел ущерб, нанесенный мосту, и сообщил о происшедшем в администрацию Ашинского муниципального района», — сообщает газета «Стальная искра». Власти составляют план ремонтных работ, чтобы восстановить движение на мосту на время паводка. В летний период потребуется капитальный ремонт конструкций. В апреле 2022 года около поселка Точильный на реке Аша ушел в воду мост и автомобиль. Для транспорта тогда организовали альтернативные объездные пути. 10 сентября 2015 года поселок Точильный оказался заблокирован из-за ЧП на мосту. При попытке проехать по ветхому мосту автомобиль провалился в зияющий дырами настил. Только к концу дня директор одного из ашинских предприятий прислал свою технику, благодаря чему джип удалось вызволить из ловушки и разблокировать мост.