Оборонные заводы оставили пермские отделения «Почты России» без кадров

21 марта 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки кадров в отделениях образовались огромные очереди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дефицит кадров на в отделениях «Почты России» в Пермском крае в 2023 году связан с работой оборонных предприятий. Об том заявила на заседании заксобрания региона 21 марта директор УПС ПАО «Почта России» по Пермскому краю Наталья Доронина. «Когда заработал оборонный комплекс, наши сотрудники, видя уровень зарплат, ушли в оборонные предприятия», — отметила Доронина. В октябре 2023 году зарплату на почте повысили на 35% и «выровняли в среднем по профессии». В январе штат был укомплектован на 100%. Сроки доставки корреспонденции почти укладываются в нормативные: отстают лишь на несколько процентов от них. Депутаты заксобрания эмоционально восприняли доклад представителя «Почты России». Елена Зырянова заявила, что федеральному предприятию надо сделать акцент на цифровизации своих услуг и активнее сотрудничать с маркетплейсами, открывая пункты выдачи в деревнях. Сергей Ветошкин заявил, что без обсуждения «Почты России» не обходится ни одна его встреча с избирателями. Из-за закрытия отделений или нехватки кадров в глубинке люди не могут заплатить за услуги ЖКХ. В итоге депутаты договорились с «Почтой России» о взаимодействии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дефицит кадров на в отделениях «Почты России» в Пермском крае в 2023 году связан с работой оборонных предприятий. Об том заявила на заседании заксобрания региона 21 марта директор УПС ПАО «Почта России» по Пермскому краю Наталья Доронина. «Когда заработал оборонный комплекс, наши сотрудники, видя уровень зарплат, ушли в оборонные предприятия», — отметила Доронина. В октябре 2023 году зарплату на почте повысили на 35% и «выровняли в среднем по профессии». В январе штат был укомплектован на 100%. Сроки доставки корреспонденции почти укладываются в нормативные: отстают лишь на несколько процентов от них. Депутаты заксобрания эмоционально восприняли доклад представителя «Почты России». Елена Зырянова заявила, что федеральному предприятию надо сделать акцент на цифровизации своих услуг и активнее сотрудничать с маркетплейсами, открывая пункты выдачи в деревнях. Сергей Ветошкин заявил, что без обсуждения «Почты России» не обходится ни одна его встреча с избирателями. Из-за закрытия отделений или нехватки кадров в глубинке люди не могут заплатить за услуги ЖКХ. В итоге депутаты договорились с «Почтой России» о взаимодействии.