Пермяки скупили все путевки в санатории на школьные каникулы

21 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Места закончились в пермских санаториях и на популярных курортах в других регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края забронировали все места в санаториях региона на время весенних школьных каникул, которые начинаются с 25 марта. Ажиотаж также распространился на туры в Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Дагестан. Об этом URA.RU сообщили пермские турагенты и представители курортов. «На время весенних школьных каникул с 25 по 30 марта 2024 года в санатории полная загрузка», — рассказали представители курорта «Ключи» корреспонденту агентства. Также на это время свободных номеров нет в санатории «Демидково». А в пантоцентре «Оленья застава» можно отдохнуть только после 28 марта, сказано на сайтах курортов. Отдохнуть на побережье Черного моря или посетить курорты Кавказских Минеральных Вод у пермяков тоже шансов мало. По словам директора пермского туристического агентства «А-тур» Алины Балыбердиной, путевки на весенние каникулы раскупили за две недели до их начала. Билетов на самолет тоже осталось немного. На сайте авиакомпании Nordwind на рейс из Перми в Сочи 25 марта и возвратом 31 марта есть всего 9 билетов. У авиакомпании «Азимут» на рейс в Махачкалу, который вылетает 27 марта и возвращается 30 марта, осталось только одно место. В Минеральные Воды с вылетом 26 марта и возвратом 29 марта есть два билета, сказано на сайте авиакомпании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края забронировали все места в санаториях региона на время весенних школьных каникул, которые начинаются с 25 марта. Ажиотаж также распространился на туры в Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Дагестан. Об этом URA.RU сообщили пермские турагенты и представители курортов. «На время весенних школьных каникул с 25 по 30 марта 2024 года в санатории полная загрузка», — рассказали представители курорта «Ключи» корреспонденту агентства. Также на это время свободных номеров нет в санатории «Демидково». А в пантоцентре «Оленья застава» можно отдохнуть только после 28 марта, сказано на сайтах курортов. Отдохнуть на побережье Черного моря или посетить курорты Кавказских Минеральных Вод у пермяков тоже шансов мало. По словам директора пермского туристического агентства «А-тур» Алины Балыбердиной, путевки на весенние каникулы раскупили за две недели до их начала. Билетов на самолет тоже осталось немного. На сайте авиакомпании Nordwind на рейс из Перми в Сочи 25 марта и возвратом 31 марта есть всего 9 билетов. У авиакомпании «Азимут» на рейс в Махачкалу, который вылетает 27 марта и возвращается 30 марта, осталось только одно место. В Минеральные Воды с вылетом 26 марта и возвратом 29 марта есть два билета, сказано на сайте авиакомпании.