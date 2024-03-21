В Чусовом на женщину рухнул снег с крыши дома. Видео

22 марта 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Снег упал с крыши, когда женщина шла мимо дома №15 (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В городе Чусовой Пермского края на женщину, которая шла за своим ребенком в детский сад, упал снег с крыши дома. О происшествии, которое случилось 21 марта, рассказала в паблике «ЧП Чусовой» в соцсети «ВКонтакте» сама горожанка. Также случившееся попало на видеорегистратор. Очевидец разместил его в соцсети. «Шла по дороге за ребенком в детский сад, но так как ехала машина, поднялась на тротуар. Итог — свалилась куча снега на голову! Благо все обошлось, и это не глыба льда, иначе я бы просто могла не дойти до детсада. Кто за это должен отвечать?» — написала Ксения Макерова. Она отметила, что снег упал с дома №15 по улице Коммунистической. С приходом весны растет число схода снега с крыш в Пермском крае. Например, 18 марта в Березниках от упавшей с крыши дома глыбы снега скончалась женщина. После этого глава города Алексей Казаченко поручил подготовить «оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега». По факту произошедшего следственными органами СУ СК по Прикамью возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чусовой Пермского края на женщину, которая шла за своим ребенком в детский сад, упал снег с крыши дома. О происшествии, которое случилось 21 марта, рассказала в паблике «ЧП Чусовой» в соцсети «ВКонтакте» сама горожанка. Также случившееся попало на видеорегистратор. Очевидец разместил его в соцсети. «Шла по дороге за ребенком в детский сад, но так как ехала машина, поднялась на тротуар. Итог — свалилась куча снега на голову! Благо все обошлось, и это не глыба льда, иначе я бы просто могла не дойти до детсада. Кто за это должен отвечать?» — написала Ксения Макерова. Она отметила, что снег упал с дома №15 по улице Коммунистической. С приходом весны растет число схода снега с крыш в Пермском крае. Например, 18 марта в Березниках от упавшей с крыши дома глыбы снега скончалась женщина. После этого глава города Алексей Казаченко поручил подготовить «оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега». По факту произошедшего следственными органами СУ СК по Прикамью возбуждено уголовное дело.