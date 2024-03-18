Глава Березников отреагировал на гибель пермячки от упавшей на нее глыбы льда

Мэр Березников подключился к проверке после гибели девушки от глыбы льда

19 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Лед упал на девушку с крыши здания Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Березников Алексей Казаченко поручил своим подчиненным проверить, какие были в городе нарушения по факту плохой очистки крыш от снега. Свое мнение он выразил на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега», — написал у себя Казаченко. Он также сообщил, что с безответственными управляющими компаниями будет «особый разговор». Трагедия случилась в Березниках днем 18 марта. На проспекте Советский на 25-летнюю девушку упала глыба льда и снега с крыши дома. От полученных травм пермячка скончалась на месте. Сразу после этого следователи возбудили уголовное дело, проверку также инициировали и прокуроры. URA.RU пыталось связаться с представителями управляющей компании, обслуживающей дом, с которого упал лед, но по известным редакции номерам никто не ответил. Сам Казаченко отказался разговаривать с корреспондентом агентства на эту тему и бросил трубку. Ранее URA.RU сообщало, что в 21 марта 2023 года на улице Ленина в Березниках на проходящую по улице женщину обрушились снег и лед. Тогда пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в больницу. Реагируя на тот случай, Казаченко пообещал лишить лицензий плохо работающие УК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Березников Алексей Казаченко поручил своим подчиненным проверить, какие были в городе нарушения по факту плохой очистки крыш от снега. Свое мнение он выразил на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Поручил контрольному управлению и управлению городского хозяйства администрации подготовить оперативный срез по фактам нарушений чистки крыш домов от наледи и снега», — написал у себя Казаченко. Он также сообщил, что с безответственными управляющими компаниями будет «особый разговор». Трагедия случилась в Березниках днем 18 марта. На проспекте Советский на 25-летнюю девушку упала глыба льда и снега с крыши дома. От полученных травм пермячка скончалась на месте. Сразу после этого следователи возбудили уголовное дело, проверку также инициировали и прокуроры. URA.RU пыталось связаться с представителями управляющей компании, обслуживающей дом, с которого упал лед, но по известным редакции номерам никто не ответил. Сам Казаченко отказался разговаривать с корреспондентом агентства на эту тему и бросил трубку. Ранее URA.RU сообщало, что в 21 марта 2023 года на улице Ленина в Березниках на проходящую по улице женщину обрушились снег и лед. Тогда пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в больницу. Реагируя на тот случай, Казаченко пообещал лишить лицензий плохо работающие УК.