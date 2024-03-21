Пермяки отметят 10-летие присоединения Крыма благотворительным аукционом. Фото

22 марта 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Благотворительный аукцион состоится 24 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми состоится аукцион, посвященный 10-летию присоединения Крыма к России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило волонтерское движение «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», которое является организатором проведения аукциона. «24 марта с 10.00 до 20.00 состоится девятый благотворительный аукцион. Отметим активным участием 10-летнюю годовщину возвращения Крыма домой! Все лоты отданы на аукцион безвозмездно, собранная с их продажи сумма будет потрачена на необходимые материалы для плетения маскировочных сетей и швейного производства», — сообщили волонтеры в соцсети. Волонтеры движения «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих» участвуют в помощи фронту. Ранее участники спецоперации на Украине поблагодарили их за предоставленные маскировочные сети. В числе лотов, которые будут представлены на аукционе — картина с видами Перми, выполненная акварелью «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», «ВКонтакте» Желающие смогут приобрести и ювелирные украшения «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», «ВКонтакте» Чайный сервиз также будет выставлен на продажу «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми состоится аукцион, посвященный 10-летию присоединения Крыма к России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило волонтерское движение «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», которое является организатором проведения аукциона. «24 марта с 10.00 до 20.00 состоится девятый благотворительный аукцион. Отметим активным участием 10-летнюю годовщину возвращения Крыма домой! Все лоты отданы на аукцион безвозмездно, собранная с их продажи сумма будет потрачена на необходимые материалы для плетения маскировочных сетей и швейного производства», — сообщили волонтеры в соцсети. Волонтеры движения «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих» участвуют в помощи фронту. Ранее участники спецоперации на Украине поблагодарили их за предоставленные маскировочные сети.