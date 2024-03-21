21 марта 2024

Пермяки отметят 10-летие присоединения Крыма благотворительным аукционом. Фото

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Благотворительный аукцион состоится 24 марта Фото:

В Перми состоится аукцион, посвященный 10-летию присоединения Крыма к России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило волонтерское движение «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», которое является организатором проведения аукциона.

«24 марта с 10.00 до 20.00 состоится девятый благотворительный аукцион. Отметим активным участием 10-летнюю годовщину возвращения Крыма домой! Все лоты отданы на аукцион безвозмездно, собранная с их продажи сумма будет потрачена на необходимые материалы для плетения маскировочных сетей и швейного производства», — сообщили волонтеры в соцсети.

Волонтеры движения «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих» участвуют в помощи фронту. Ранее участники спецоперации на Украине поблагодарили их за предоставленные маскировочные сети.

В числе лотов, которые будут представлены на аукционе — картина с видами Перми, выполненная акварелью
В числе лотов, которые будут представлены на аукционе — картина с видами Перми, выполненная акварелью

Желающие смогут приобрести и ювелирные украшения
Желающие смогут приобрести и ювелирные украшения

Чайный сервиз также будет выставлен на продажу
Чайный сервиз также будет выставлен на продажу

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В Перми состоится аукцион, посвященный 10-летию присоединения Крыма к России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило волонтерское движение «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», которое является организатором проведения аукциона. «24 марта с 10.00 до 20.00 состоится девятый благотворительный аукцион. Отметим активным участием 10-летнюю годовщину возвращения Крыма домой! Все лоты отданы на аукцион безвозмездно, собранная с их продажи сумма будет потрачена на необходимые материалы для плетения маскировочных сетей и швейного производства», — сообщили волонтеры в соцсети. Волонтеры движения «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих» участвуют в помощи фронту. Ранее участники спецоперации на Украине поблагодарили их за предоставленные маскировочные сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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