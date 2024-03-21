В Перми состоится аукцион, посвященный 10-летию присоединения Крыма к России. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило волонтерское движение «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих», которое является организатором проведения аукциона.
«24 марта с 10.00 до 20.00 состоится девятый благотворительный аукцион. Отметим активным участием 10-летнюю годовщину возвращения Крыма домой! Все лоты отданы на аукцион безвозмездно, собранная с их продажи сумма будет потрачена на необходимые материалы для плетения маскировочных сетей и швейного производства», — сообщили волонтеры в соцсети.
Волонтеры движения «МОЛОТ/ПАРМА ZA СВОих» участвуют в помощи фронту. Ранее участники спецоперации на Украине поблагодарили их за предоставленные маскировочные сети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.