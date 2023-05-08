Бойцы СВО замаскируют укрепления сетями, которые сделали в Перми. Видео

09 мая 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Маскировочные сети позволяют скрыть от противника инженерные сооружения и технику Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации на Украине поблагодарили пермяков за предоставленные маскировочные сети. Видеообращение опубликовано в telegram-канале прикамских волонтеров. «Еще в одном подразделении заработали наши сети. Ребята, спасибо вам за мир!» — написано в группе «МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте», где также выложено видео. Ранее пермяков попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в спецоперации. Сообщалось, что для этих целей необходимо было в короткий срок собрать 1,5 миллиона рублей. Также в регионе был объявлен срочный сбор денег для командира штурмовой бригады, принимающего участие в спецоперации. Бойцу и его сослуживцам потребовались спецсредства.

Участники спецоперации на Украине поблагодарили пермяков за предоставленные маскировочные сети. Видеообращение опубликовано в telegram-канале прикамских волонтеров. «Еще в одном подразделении заработали наши сети. Ребята, спасибо вам за мир!» — написано в группе «МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте», где также выложено видео. Ранее пермяков попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в спецоперации. Сообщалось, что для этих целей необходимо было в короткий срок собрать 1,5 миллиона рублей. Также в регионе был объявлен срочный сбор денег для командира штурмовой бригады, принимающего участие в спецоперации. Бойцу и его сослуживцам потребовались спецсредства.