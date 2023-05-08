Участники спецоперации на Украине поблагодарили пермяков за предоставленные маскировочные сети. Видеообращение опубликовано в telegram-канале прикамских волонтеров.
«Еще в одном подразделении заработали наши сети. Ребята, спасибо вам за мир!» — написано в группе «МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте», где также выложено видео.
Ранее пермяков попросили оказать помощь в приобретении спецсредств для разведчиков, которые участвуют в спецоперации. Сообщалось, что для этих целей необходимо было в короткий срок собрать 1,5 миллиона рублей. Также в регионе был объявлен срочный сбор денег для командира штурмовой бригады, принимающего участие в спецоперации. Бойцу и его сослуживцам потребовались спецсредства.
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