Будущим сотрудникам ФСБ сняли отпечатки пальцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У старшеклассников Образовательного центра № 5 Челябинска сняли отпечатки пальцев для формирования пакета документов личного дела, который потребуется для последующего трудоустройства в ФСБ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«На базе Образовательного центра № 5 Челябинска уже второй год функционирует открытый по инициативе Управления единственный в регионе профильный класс органов федеральной службы безопасности. Сотрудниками и ветеранами УФСБ России по Челябинской области ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся старших классов к поступлению в ведомственные образовательные организации», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

20 марта на встрече с действующими сотрудниками ФСБ кадеты заполнили пакет документов для передачи в учебное заведение. Одной из важных процедур стало прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации (ОГДР). Так в ведомстве формируется база папиллярных узоров будущих военнослужащих.

По данным ведомства, от старшеклассников также потребуется успешно пройти собеседование и строгий медицинский отбор, отвечающий требованиям военно-врачебной комиссии. Кроме того, им нужно будет сдать спортивные нормативы, соответствующие их возрасту.

Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области