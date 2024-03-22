У челябинских школьников сняли отпечатки пальцев для работы в ФСБ. Фото

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Весенний призыв на областном сборном пункте "Егоршино". Свердловская область, Артемовский, отпечатки пальцев, дактилоскопия, личные сведения
Будущим сотрудникам ФСБ сняли отпечатки пальцев Фото:

У старшеклассников Образовательного центра № 5 Челябинска сняли отпечатки пальцев для формирования пакета документов личного дела, который потребуется для последующего трудоустройства в ФСБ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«На базе Образовательного центра № 5 Челябинска уже второй год функционирует открытый по инициативе Управления единственный в регионе профильный класс органов федеральной службы безопасности. Сотрудниками и ветеранами УФСБ России по Челябинской области ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся старших классов к поступлению в ведомственные образовательные организации», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

20 марта на встрече с действующими сотрудниками ФСБ кадеты заполнили пакет документов для передачи в учебное заведение. Одной из важных процедур стало прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации (ОГДР). Так в ведомстве формируется база папиллярных узоров будущих военнослужащих.

По данным ведомства, от старшеклассников также потребуется успешно пройти собеседование и строгий медицинский отбор, отвечающий требованиям военно-врачебной комиссии. Кроме того, им нужно будет сдать спортивные нормативы, соответствующие их возрасту.

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У старшеклассников Образовательного центра № 5 Челябинска сняли отпечатки пальцев для формирования пакета документов личного дела, который потребуется для последующего трудоустройства в ФСБ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На базе Образовательного центра № 5 Челябинска уже второй год функционирует открытый по инициативе Управления единственный в регионе профильный класс органов федеральной службы безопасности. Сотрудниками и ветеранами УФСБ России по Челябинской области ведется целенаправленная работа по подготовке учащихся старших классов к поступлению в ведомственные образовательные организации», — уточнили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. 20 марта на встрече с действующими сотрудниками ФСБ кадеты заполнили пакет документов для передачи в учебное заведение. Одной из важных процедур стало прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации (ОГДР). Так в ведомстве формируется база папиллярных узоров будущих военнослужащих. По данным ведомства, от старшеклассников также потребуется успешно пройти собеседование и строгий медицинский отбор, отвечающий требованиям военно-врачебной комиссии. Кроме того, им нужно будет сдать спортивные нормативы, соответствующие их возрасту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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