Департамент образования опроверг сообщения о тараканах в столовой пермской школы

22 марта 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

В школьных столовых нет насекомых, утверждает департамент образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Информация о таракане в столовой пермской школы №47 — фейк, заявили в департаменте образования города. Так чиновники прокомментировали фото, которое разошлось ранее по соцсетям с изображением выпечки и таракана. «Под удар фейка попала школа № 47, где якобы в столовой был замечен таракан. Как оказалось, данное фото гуляет в интернете много лет и принадлежит другому региону», — сообщает департамент в соцсети «ВКонтакте». Ранее telegram-канал «ЧП Пермь | новости» опубликовал фото таракана, который сидел на сосиске в тесте. Сообщалось, что снимок сделан в школе №47 Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о таракане в столовой пермской школы №47 — фейк, заявили в департаменте образования города. Так чиновники прокомментировали фото, которое разошлось ранее по соцсетям с изображением выпечки и таракана. «Под удар фейка попала школа № 47, где якобы в столовой был замечен таракан. Как оказалось, данное фото гуляет в интернете много лет и принадлежит другому региону», — сообщает департамент в соцсети «ВКонтакте». Ранее telegram-канал «ЧП Пермь | новости» опубликовал фото таракана, который сидел на сосиске в тесте. Сообщалось, что снимок сделан в школе №47 Перми.