Департамент образования опроверг сообщения о тараканах в столовой пермской школы

В школьных столовых нет насекомых, утверждает департамент образования
Информация о таракане в столовой пермской школы №47 — фейк, заявили в департаменте образования города. Так чиновники прокомментировали фото, которое разошлось ранее по соцсетям с изображением выпечки и таракана.
«Под удар фейка попала школа № 47, где якобы в столовой был замечен таракан. Как оказалось, данное фото гуляет в интернете много лет и принадлежит другому региону», — сообщает департамент в соцсети «ВКонтакте».
Ранее telegram-канал «ЧП Пермь | новости» опубликовал фото таракана, который сидел на сосиске в тесте. Сообщалось, что снимок сделан в школе №47 Перми.
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