Департамент образования опроверг сообщения о тараканах в столовой пермской школы

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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В школьных столовых нет насекомых, утверждает департамент образования Фото:

Информация о таракане в столовой пермской школы №47 — фейк, заявили в департаменте образования города. Так чиновники прокомментировали фото, которое разошлось ранее по соцсетям с изображением выпечки и таракана.

«Под удар фейка попала школа № 47, где якобы в столовой был замечен таракан. Как оказалось, данное фото гуляет в интернете много лет и принадлежит другому региону», — сообщает департамент в соцсети «ВКонтакте».

Ранее telegram-канал «ЧП Пермь | новости» опубликовал фото таракана, который сидел на сосиске в тесте. Сообщалось, что снимок сделан в школе №47 Перми.

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Информация о таракане в столовой пермской школы №47 — фейк, заявили в департаменте образования города. Так чиновники прокомментировали фото, которое разошлось ранее по соцсетям с изображением выпечки и таракана. «Под удар фейка попала школа № 47, где якобы в столовой был замечен таракан. Как оказалось, данное фото гуляет в интернете много лет и принадлежит другому региону», — сообщает департамент в соцсети «ВКонтакте». Ранее telegram-канал «ЧП Пермь | новости» опубликовал фото таракана, который сидел на сосиске в тесте. Сообщалось, что снимок сделан в школе №47 Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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