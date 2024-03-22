Таракан сидел на сосиске в тесте
В столовой пермской школы №47 обнаружили таракана, который сидел на хлебобулочных изделиях. Фотографию опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
«В 47-й школе таракан на сосиске», — подписано под фото. На изображении видно, что насекомое сидит на сосиске в тесте.
URA.RU направило запрос руководству школы №47. Ответ на него ожидается.
Таракана обнаружили в столовой школы №47
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