В выпечке пермской школьной столовой нашли таракана. Фото

22 марта 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Таракан сидел на сосиске в тесте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В столовой пермской школы №47 обнаружили таракана, который сидел на хлебобулочных изделиях. Фотографию опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «В 47-й школе таракан на сосиске», — подписано под фото. На изображении видно, что насекомое сидит на сосиске в тесте. URA.RU направило запрос руководству школы №47. Ответ на него ожидается. Таракана обнаружили в столовой школы №47 Фото из telegram-канала «ЧП Пермь | новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столовой пермской школы №47 обнаружили таракана, который сидел на хлебобулочных изделиях. Фотографию опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «В 47-й школе таракан на сосиске», — подписано под фото. На изображении видно, что насекомое сидит на сосиске в тесте. URA.RU направило запрос руководству школы №47. Ответ на него ожидается.