В выпечке пермской школьной столовой нашли таракана. Фото

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Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая, выпечка, сосиска в тесте
Таракан сидел на сосиске в тесте Фото:

В столовой пермской школы №47 обнаружили таракана, который сидел на хлебобулочных изделиях. Фотографию опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

«В 47-й школе таракан на сосиске», — подписано под фото. На изображении видно, что насекомое сидит на сосиске в тесте.

URA.RU направило запрос руководству школы №47. Ответ на него ожидается.

Таракана обнаружили в столовой школы №47
Таракана обнаружили в столовой школы №47

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В столовой пермской школы №47 обнаружили таракана, который сидел на хлебобулочных изделиях. Фотографию опубликовал telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «В 47-й школе таракан на сосиске», — подписано под фото. На изображении видно, что насекомое сидит на сосиске в тесте. URA.RU направило запрос руководству школы №47. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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