Украина атаковала четыре российских региона беспилотниками

Больше всего беспилотников было перехвачено над Брянской и Белгородской областями, рассказали в Минобороны РФ
Ночью средства ПВО перехватили 12 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, они сбиты над четырьмя регионами.
«Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями», — рассказали в
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