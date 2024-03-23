Украина атаковала четыре российских региона беспилотниками

Минобороны РФ: ПВО перехватила 12 беспилотников над четырьмя регионами
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша,  stock
Больше всего беспилотников было перехвачено над Брянской и Белгородской областями, рассказали в Минобороны РФ Фото:

Ночью средства ПВО перехватили 12 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, они сбиты над четырьмя регионами.

«Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями», — рассказали в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что больше всего дронов было перехвачено над Брянской и Белгородской областями — по пять единиц.

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Ночью средства ПВО перехватили 12 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, они сбиты над четырьмя регионами. «Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями», — рассказали в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что больше всего дронов было перехвачено над Брянской и Белгородской областями — по пять единиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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