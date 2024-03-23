Украина атаковала четыре российских региона беспилотниками

Минобороны РФ: ПВО перехватила 12 беспилотников над четырьмя регионами

23 марта 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Больше всего беспилотников было перехвачено над Брянской и Белгородской областями, рассказали в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании Ночью средства ПВО перехватили 12 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, они сбиты над четырьмя регионами. «Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями», — рассказали в telegram-канале Минобороны . Отмечается, что больше всего дронов было перехвачено над Брянской и Белгородской областями — по пять единиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью средства ПВО перехватили 12 беспилотников ВСУ. По данным Минобороны РФ, они сбиты над четырьмя регионами. «Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями», — рассказали в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что больше всего дронов было перехвачено над Брянской и Белгородской областями — по пять единиц.