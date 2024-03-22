22 марта 2024

В списках погибших и пострадавших в «Крокусе» нет жителей ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
В списках погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» нет югорчан: источник Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В предварительных списках погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» нет жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«В списках, по состоянию на 12 часов 23 марта, нет жителей ХМАО. Большинство — Красногорск и Москва. В предварительных списках погибших значилась полная тезка бывшего управляющего ОПФР по ХМАО Татьяны Зайцевой, но до нее сразу же дозвонились — она жива, все хорошо», — сообщает инсайдер.

В Главном управлении МЧС по ХМАО подтвердили информацию. «Пока у нас нет данных о пострадавших или погибших во время теракта в „Крокусе“ югорчанах», — сообщили в ведомстве.

Минздрав Подмосковья опубликовал списки пострадавших. Пострадал 121 человек, 107 доставлены в больницы. Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По официальным данным, более 60 человек погибло URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В предварительных списках погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» нет жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «В списках, по состоянию на 12 часов 23 марта, нет жителей ХМАО. Большинство — Красногорск и Москва. В предварительных списках погибших значилась полная тезка бывшего управляющего ОПФР по ХМАО Татьяны Зайцевой, но до нее сразу же дозвонились — она жива, все хорошо», — сообщает инсайдер. В Главном управлении МЧС по ХМАО подтвердили информацию. «Пока у нас нет данных о пострадавших или погибших во время теракта в „Крокусе“ югорчанах», — сообщили в ведомстве. Минздрав Подмосковья опубликовал списки пострадавших. Пострадал 121 человек, 107 доставлены в больницы. Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По официальным данным, более 60 человек погибло URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...