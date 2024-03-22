В списках погибших и пострадавших в «Крокусе» нет жителей ХМАО. Инсайд

23 марта 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В списках погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» нет югорчан: источник Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В предварительных списках погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» нет жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «В списках, по состоянию на 12 часов 23 марта, нет жителей ХМАО. Большинство — Красногорск и Москва. В предварительных списках погибших значилась полная тезка бывшего управляющего ОПФР по ХМАО Татьяны Зайцевой, но до нее сразу же дозвонились — она жива, все хорошо», — сообщает инсайдер. В Главном управлении МЧС по ХМАО подтвердили информацию. «Пока у нас нет данных о пострадавших или погибших во время теракта в „Крокусе“ югорчанах», — сообщили в ведомстве. Минздрав Подмосковья опубликовал списки пострадавших. Пострадал 121 человек, 107 доставлены в больницы. Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По официальным данным, более 60 человек погибло URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В предварительных списках погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» нет жителей ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «В списках, по состоянию на 12 часов 23 марта, нет жителей ХМАО. Большинство — Красногорск и Москва. В предварительных списках погибших значилась полная тезка бывшего управляющего ОПФР по ХМАО Татьяны Зайцевой, но до нее сразу же дозвонились — она жива, все хорошо», — сообщает инсайдер. В Главном управлении МЧС по ХМАО подтвердили информацию. «Пока у нас нет данных о пострадавших или погибших во время теракта в „Крокусе“ югорчанах», — сообщили в ведомстве. Минздрав Подмосковья опубликовал списки пострадавших. Пострадал 121 человек, 107 доставлены в больницы. Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошел ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. По официальным данным, более 60 человек погибло URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.