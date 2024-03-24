В Белгороде объявили ракетную опасность

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщение опубликовано в 17:51 по московскому времени.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в telegram-канале «Мэрия Белгорода».

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В Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщение опубликовано в 17:51 по московскому времени. «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в telegram-канале «Мэрия Белгорода».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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