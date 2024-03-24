В Белгороде объявили ракетную опасность

24 марта 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщение опубликовано в 17:51 по московскому времени. «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в telegram-канале «Мэрия Белгорода». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщение опубликовано в 17:51 по московскому времени. «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в telegram-канале «Мэрия Белгорода».