Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгороде объявили ракетную опасность. Сообщение опубликовано в 17:51 по московскому времени.
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в telegram-канале «Мэрия Белгорода».
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