Завод теневого мэра Перми ищет сотрудника на зарплату в 250 тысяч рублей

Пермское ООО «Камский кабель» ищет замруководителя по правовым вопросам

26 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Предприятие обещает сотруднику зарплату от 250 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пермское предприятие «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников, расширяет штат. Заводу требуется сотрудник на зарплату от 250 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить заместителю директора по правовым вопросам. «В обязанности входят правовое сопровождение деятельности общества, претензионно-исковая работа, юридическая экспертиза всех видов договоров на предмет соответствия законодательства, подготовка отчетов в прокуратуру. Необходим опыт работы на соответствующей руководящей должности от 10 лет. Уровень заработной платы — от 250 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте Headhunter. Уточняется, что замруководителя предстоит работать в микрорайоне Гайва, где находится завод. При отсутствии у сотрудника личного автомобиля, его обещают доставлять до места работы корпоративным транспортом. Помимо зарплаты и соцгарантий, предприятие обещает соискателям корпоративные мероприятия. Это спортивные состязания, выезды на сплавы и туристические слеты. Пермское ООО «Камский кабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. Предприятие является одним из крупнейших по объему производимой продукции кабельных заводов России и стран СНГ. По данным сервиса СБИС, компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Одним из его учредителей является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников. Его в политтусовке часто называют теневым мэром Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермское предприятие «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников, расширяет штат. Заводу требуется сотрудник на зарплату от 250 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить заместителю директора по правовым вопросам. «В обязанности входят правовое сопровождение деятельности общества, претензионно-исковая работа, юридическая экспертиза всех видов договоров на предмет соответствия законодательства, подготовка отчетов в прокуратуру. Необходим опыт работы на соответствующей руководящей должности от 10 лет. Уровень заработной платы — от 250 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте Headhunter. Уточняется, что замруководителя предстоит работать в микрорайоне Гайва, где находится завод. При отсутствии у сотрудника личного автомобиля, его обещают доставлять до места работы корпоративным транспортом. Помимо зарплаты и соцгарантий, предприятие обещает соискателям корпоративные мероприятия. Это спортивные состязания, выезды на сплавы и туристические слеты. Пермское ООО «Камский кабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. Предприятие является одним из крупнейших по объему производимой продукции кабельных заводов России и стран СНГ. По данным сервиса СБИС, компания принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Одним из его учредителей является депутат гордумы краевой столицы Владимир Плотников. Его в политтусовке часто называют теневым мэром Перми.