Пермская прокуратура проверит масляное пятно в Каме

27 марта 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

На реке обнаружили масляное пятно длиной в несколько километров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская прокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки Камы. Ранее очевидцы сообщили, что на поверхности реки обнаружено огромное масляное пятно. «Пермской природоохранной прокуратурой осуществлен выезд на место совместно со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ФГБУ „Камводэксплуатация“. Отобраны пробы поверхностной воды в районе загрязнения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причину загрязнения и ущерб, который нанесен окружающей среде. Также будут приняты меры по устранению пятна. Ранее в социальных сетях появились фотографии огромного масляного пятна. По словам очевидцев, от него пахло нефтепродуктами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская прокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки Камы. Ранее очевидцы сообщили, что на поверхности реки обнаружено огромное масляное пятно. «Пермской природоохранной прокуратурой осуществлен выезд на место совместно со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ФГБУ „Камводэксплуатация“. Отобраны пробы поверхностной воды в районе загрязнения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причину загрязнения и ущерб, который нанесен окружающей среде. Также будут приняты меры по устранению пятна. Ранее в социальных сетях появились фотографии огромного масляного пятна. По словам очевидцев, от него пахло нефтепродуктами.