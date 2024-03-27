Пермская прокуратура проверит масляное пятно в Каме

Пермская прокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки Камы. Ранее очевидцы сообщили, что на поверхности реки обнаружено огромное масляное пятно.
«Пермской природоохранной прокуратурой осуществлен выезд на место совместно со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ФГБУ „Камводэксплуатация“. Отобраны пробы поверхностной воды в районе загрязнения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причину загрязнения и ущерб, который нанесен окружающей среде. Также будут приняты меры по устранению пятна.
Ранее в социальных сетях появились фотографии огромного масляного пятна. По словам очевидцев, от него пахло нефтепродуктами.
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