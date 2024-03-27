Пермская прокуратура проверит масляное пятно в Каме

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Виды города с высоты. Пермь, река кама, вид сверху, пермь с высоты
На реке обнаружили масляное пятно длиной в несколько километров Фото:

Пермская прокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки Камы. Ранее очевидцы сообщили, что на поверхности реки обнаружено огромное масляное пятно.

«Пермской природоохранной прокуратурой осуществлен выезд на место совместно со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ФГБУ „Камводэксплуатация“. Отобраны пробы поверхностной воды в районе загрязнения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причину загрязнения и ущерб, который нанесен окружающей среде. Также будут приняты меры по устранению пятна.

Ранее в социальных сетях появились фотографии огромного масляного пятна. По словам очевидцев, от него пахло нефтепродуктами.

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Пермская прокуратура взяла на контроль ситуацию с загрязнением реки Камы. Ранее очевидцы сообщили, что на поверхности реки обнаружено огромное масляное пятно. «Пермской природоохранной прокуратурой осуществлен выезд на место совместно со специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ФГБУ „Камводэксплуатация“. Отобраны пробы поверхностной воды в районе загрязнения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края. Сотрудники прокуратуры намерены выяснить причину загрязнения и ущерб, который нанесен окружающей среде. Также будут приняты меры по устранению пятна. Ранее в социальных сетях появились фотографии огромного масляного пятна. По словам очевидцев, от него пахло нефтепродуктами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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