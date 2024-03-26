26 марта 2024

Пермяки обнаружили огромное масляное пятно в Каме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, лед на реке, кама, река, лед
Пятно простирается на несколько километров Фото:

В Перми на реке Кама обнаружили огромное масляное пятно. Оно разлилось на несколько километров. Фотографию загрязнения опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Загрязнение горюче-смазочными материалами, запах нефтепродуктов и масляное пятно на воде на несколько километров. Кама, чуть ниже шлюза. Ориентир — улица Соликамская, 307», — пишет очевидец под фото.

В Западно-Уральском отделении Роспотребнадзора знают о загрязнении. Дежурный инспектор выехал на берег реки, сообщает 59.ru со ссылкой на Росприроднадзор.

Масляное пятно пахнет нефтепродуктами
Масляное пятно пахнет нефтепродуктами

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В Перми на реке Кама обнаружили огромное масляное пятно. Оно разлилось на несколько километров. Фотографию загрязнения опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Загрязнение горюче-смазочными материалами, запах нефтепродуктов и масляное пятно на воде на несколько километров. Кама, чуть ниже шлюза. Ориентир — улица Соликамская, 307», — пишет очевидец под фото. В Западно-Уральском отделении Роспотребнадзора знают о загрязнении. Дежурный инспектор выехал на берег реки, сообщает 59.ru со ссылкой на Росприроднадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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