Пятно простирается на несколько километров
В Перми на реке Кама обнаружили огромное масляное пятно. Оно разлилось на несколько километров. Фотографию загрязнения опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Загрязнение горюче-смазочными материалами, запах нефтепродуктов и масляное пятно на воде на несколько километров. Кама, чуть ниже шлюза. Ориентир — улица Соликамская, 307», — пишет очевидец под фото.
В Западно-Уральском отделении Роспотребнадзора знают о загрязнении. Дежурный инспектор выехал на берег реки, сообщает 59.ru со ссылкой на Росприроднадзор.
Масляное пятно пахнет нефтепродуктами
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