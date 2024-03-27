Светлаков: террористы, напавшие на «Крокус», вели себя очень профессионально

27 марта 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

По словам Светлакова, террористы в «Крокусе» профессионально загоняли людей в угол Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков заявил, что преступники, которые устроили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали профессионально. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале. «Ходили и по коридорам там и везде. Как я понимаю, они вообще достаточно профессионально действовали», — заявил Светлаков в интервью . Он добавил, что кто-то из нападавших стоял в коридоре, где был поток людей, кто-то загонял потерпевших в угол. Теракт в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле», произошел 22 марта. В результате этого погибло 140 человек. В Министерстве здравоохранения Подмосковья отметили, что в больницах остаются 83 пострадавших, 40 человек уже выписали, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков заявил, что преступники, которые устроили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали профессионально. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале. «Ходили и по коридорам там и везде. Как я понимаю, они вообще достаточно профессионально действовали», — заявил Светлаков в интервью. Он добавил, что кто-то из нападавших стоял в коридоре, где был поток людей, кто-то загонял потерпевших в угол. Теракт в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле», произошел 22 марта. В результате этого погибло 140 человек. В Министерстве здравоохранения Подмосковья отметили, что в больницах остаются 83 пострадавших, 40 человек уже выписали, передает телеканал 360.