Светлаков: террористы, напавшие на «Крокус», вели себя очень профессионально

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Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва, светлаков сергей
По словам Светлакова, террористы в «Крокусе» профессионально загоняли людей в угол Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков заявил, что преступники, которые устроили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали профессионально. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале.

«Ходили и по коридорам там и везде. Как я понимаю, они вообще достаточно профессионально действовали», — заявил Светлаков в интервью. Он добавил, что кто-то из нападавших стоял в коридоре, где был поток людей, кто-то загонял потерпевших в угол.

Теракт в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле», произошел 22 марта. В результате этого погибло 140 человек. В Министерстве здравоохранения Подмосковья отметили, что в больницах остаются 83 пострадавших, 40 человек уже выписали, передает телеканал 360.

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Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков заявил, что преступники, которые устроили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали профессионально. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале. «Ходили и по коридорам там и везде. Как я понимаю, они вообще достаточно профессионально действовали», — заявил Светлаков в интервью. Он добавил, что кто-то из нападавших стоял в коридоре, где был поток людей, кто-то загонял потерпевших в угол. Теракт в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле», произошел 22 марта. В результате этого погибло 140 человек. В Министерстве здравоохранения Подмосковья отметили, что в больницах остаются 83 пострадавших, 40 человек уже выписали, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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