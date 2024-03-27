Светлаков: террористы, напавшие на «Крокус», вели себя очень профессионально

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков заявил, что преступники, которые устроили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали профессионально. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале.
«Ходили и по коридорам там и везде. Как я понимаю, они вообще достаточно профессионально действовали», — заявил Светлаков в интервью. Он добавил, что кто-то из нападавших стоял в коридоре, где был поток людей, кто-то загонял потерпевших в угол.
Теракт в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле», произошел 22 марта. В результате этого погибло 140 человек. В Министерстве здравоохранения Подмосковья отметили, что в больницах остаются 83 пострадавших, 40 человек уже выписали, передает телеканал 360.
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Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков заявил, что преступники, которые устроили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали профессионально. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец на ее youtube-канале. «Ходили и по коридорам там и везде. Как я понимаю, они вообще достаточно профессионально действовали», — заявил Светлаков в интервью. Он добавил, что кто-то из нападавших стоял в коридоре, где был поток людей, кто-то загонял потерпевших в угол. Теракт в подмосковном Красногорске, в «Крокус Сити Холле», произошел 22 марта. В результате этого погибло 140 человек. В Министерстве здравоохранения Подмосковья отметили, что в больницах остаются 83 пострадавших, 40 человек уже выписали, передает телеканал 360.