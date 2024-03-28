Как свердловчанам отключить домашний телефон «Ростелеком», не выходя из дома

«Ростелеком»: свердловчане могут отключить домашний телефон через личный кабинет

28 марта 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Для отключения услуги домашней связи необходимо заполнить форму в личном кабинете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отключить домашний телефон можно без посещения салонов связи. Об этом «Ростелеком» рассказал URA.RU после публикации истории екатеринбурженки. Женщина не могла три месяца отключить услугу, которая была зарегистрирована на бывшего мужа, умершего шесть лет назад. «Отказаться от услуг домашнего телефона „Ростелекома“ можно самостоятельно через несколько каналов связи. Абоненты могут отключить домашний телефон в любой день, используя личный кабинет, мобильное приложение или страницу управления добровольной блокировкой или обратившись в службу поддержки клиентов», — сообщили в пресс-службе компании. В компании подчеркнули, что в связи с предпочтениями клиентов использовать онлайн-сервисы, «Ростелеком» полностью перешел на цифровой дистанционный формат обслуживания. Это решение было обусловлено потерей актуальности и экономической целесообразности физических салонов связи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отключить домашний телефон можно без посещения салонов связи. Об этом «Ростелеком» рассказал URA.RU после публикации истории екатеринбурженки. Женщина не могла три месяца отключить услугу, которая была зарегистрирована на бывшего мужа, умершего шесть лет назад. «Отказаться от услуг домашнего телефона „Ростелекома“ можно самостоятельно через несколько каналов связи. Абоненты могут отключить домашний телефон в любой день, используя личный кабинет, мобильное приложение или страницу управления добровольной блокировкой или обратившись в службу поддержки клиентов», — сообщили в пресс-службе компании. В компании подчеркнули, что в связи с предпочтениями клиентов использовать онлайн-сервисы, «Ростелеком» полностью перешел на цифровой дистанционный формат обслуживания. Это решение было обусловлено потерей актуальности и экономической целесообразности физических салонов связи.