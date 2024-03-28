28 марта 2024

На Серовском тракте несколько грузовых машин и легковушек попали в ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Ранее автоинспекторы предупредили свердловчан об опасности на дорогах Фото:

На Серовском тракте (Свердловская область) вечером 28 марта произошло несколько ДТП. Предположительно из-за гололеда и снегопада автомобили выносило с трассы, часть из них столкнулись. Об авариях рассказали очевидцы.

«Аварии случились на участке возле сворота на Нейво-Рудянку. Расстояние между разбившимися машинами — около 200 метров», — передает слова очевидцев Е1.RU. На фотографиях, опубликованных порталом заметно, что сразу несколько легковых и грузовых автомобилей получили повреждения в ДТП.

Вечером 28 марта автоинспекторы призвали свердловчан быть аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Гололед и ремонтные работы на Пермском тракте стали причиной появления пробки длиной в 25—30 километров.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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На Серовском тракте (Свердловская область) вечером 28 марта произошло несколько ДТП. Предположительно из-за гололеда и снегопада автомобили выносило с трассы, часть из них столкнулись. Об авариях рассказали очевидцы. «Аварии случились на участке возле сворота на Нейво-Рудянку. Расстояние между разбившимися машинами — около 200 метров», — передает слова очевидцев Е1.RU. На фотографиях, опубликованных порталом заметно, что сразу несколько легковых и грузовых автомобилей получили повреждения в ДТП. Вечером 28 марта автоинспекторы призвали свердловчан быть аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Гололед и ремонтные работы на Пермском тракте стали причиной появления пробки длиной в 25—30 километров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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