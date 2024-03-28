На Серовском тракте несколько грузовых машин и легковушек попали в ДТП. Видео

29 марта 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Ранее автоинспекторы предупредили свердловчан об опасности на дорогах Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Серовском тракте (Свердловская область) вечером 28 марта произошло несколько ДТП. Предположительно из-за гололеда и снегопада автомобили выносило с трассы, часть из них столкнулись. Об авариях рассказали очевидцы. «Аварии случились на участке возле сворота на Нейво-Рудянку. Расстояние между разбившимися машинами — около 200 метров», — передает слова очевидцев Е1.RU. На фотографиях, опубликованных порталом заметно, что сразу несколько легковых и грузовых автомобилей получили повреждения в ДТП. Вечером 28 марта автоинспекторы призвали свердловчан быть аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Гололед и ремонтные работы на Пермском тракте стали причиной появления пробки длиной в 25—30 километров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Серовском тракте (Свердловская область) вечером 28 марта произошло несколько ДТП. Предположительно из-за гололеда и снегопада автомобили выносило с трассы, часть из них столкнулись. Об авариях рассказали очевидцы. «Аварии случились на участке возле сворота на Нейво-Рудянку. Расстояние между разбившимися машинами — около 200 метров», — передает слова очевидцев Е1.RU. На фотографиях, опубликованных порталом заметно, что сразу несколько легковых и грузовых автомобилей получили повреждения в ДТП. Вечером 28 марта автоинспекторы призвали свердловчан быть аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Гололед и ремонтные работы на Пермском тракте стали причиной появления пробки длиной в 25—30 километров. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.