Пермский тракт встал в глухую пробку из-за гололеда. Скрин

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Машины встали в пробку из-за гололеда Фото:

На Пермском тракте из-за гололеда и мокрого снега образовалась длинная пробка. На трассе дежурят экипажи ДПС, а в ГИБДД Свердловской области призывают водителей быть осторожнее на дорогах.

«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на 228-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района дорожные условия осложнены гололедом, который покрыт снегом. Водителям следует быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях», — говорится в telegram-канале ведомства. На сложных участках автоинспекторы переведены на усиленный режим работы.

Водителей также призвали не совершать опасных маневров и резких торможений во время гололеда. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 25-30 километров.

Утром 28 марта длинная пробка на Пермском тракте появилась из-за ям. Водители не могли сдвинуться с места почти час. Читатель URA.RU поделился, что весь проблемный участок поток двигался со скоростью 20-30 километров в час.

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На Пермском тракте из-за гололеда и мокрого снега образовалась длинная пробка. На трассе дежурят экипажи ДПС, а в ГИБДД Свердловской области призывают водителей быть осторожнее на дорогах. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на 228-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района дорожные условия осложнены гололедом, который покрыт снегом. Водителям следует быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях», — говорится в telegram-канале ведомства. На сложных участках автоинспекторы переведены на усиленный режим работы. Водителей также призвали не совершать опасных маневров и резких торможений во время гололеда. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 25-30 километров. Утром 28 марта длинная пробка на Пермском тракте появилась из-за ям. Водители не могли сдвинуться с места почти час. Читатель URA.RU поделился, что весь проблемный участок поток двигался со скоростью 20-30 километров в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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