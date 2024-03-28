Пермский тракт встал в глухую пробку из-за гололеда. Скрин

28 марта 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

Машины встали в пробку из-за гололеда Фото: Илья Московец © URA.RU На Пермском тракте из-за гололеда и мокрого снега образовалась длинная пробка. На трассе дежурят экипажи ДПС, а в ГИБДД Свердловской области призывают водителей быть осторожнее на дорогах. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на 228-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района дорожные условия осложнены гололедом, который покрыт снегом. Водителям следует быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях», — говорится в telegram-канале ведомства. На сложных участках автоинспекторы переведены на усиленный режим работы. Водителей также призвали не совершать опасных маневров и резких торможений во время гололеда. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 25-30 километров. Утром 28 марта длинная пробка на Пермском тракте появилась из-за ям. Водители не могли сдвинуться с места почти час. Читатель URA.RU поделился, что весь проблемный участок поток двигался со скоростью 20-30 километров в час. Скрин: сервис «Яндекс.Карты» (https://yandex.ru/maps) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермском тракте из-за гололеда и мокрого снега образовалась длинная пробка. На трассе дежурят экипажи ДПС, а в ГИБДД Свердловской области призывают водителей быть осторожнее на дорогах. «Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на 228-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района дорожные условия осложнены гололедом, который покрыт снегом. Водителям следует быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях», — говорится в telegram-канале ведомства. На сложных участках автоинспекторы переведены на усиленный режим работы. Водителей также призвали не совершать опасных маневров и резких торможений во время гололеда. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 25-30 километров. Утром 28 марта длинная пробка на Пермском тракте появилась из-за ям. Водители не могли сдвинуться с места почти час. Читатель URA.RU поделился, что весь проблемный участок поток двигался со скоростью 20-30 километров в час.