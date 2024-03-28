На Пермском тракте из-за гололеда и мокрого снега образовалась длинная пробка. На трассе дежурят экипажи ДПС, а в ГИБДД Свердловской области призывают водителей быть осторожнее на дорогах.
«Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов, что на 228-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района дорожные условия осложнены гололедом, который покрыт снегом. Водителям следует быть предельно осторожными, двигаясь в таких условиях», — говорится в telegram-канале ведомства. На сложных участках автоинспекторы переведены на усиленный режим работы.
Водителей также призвали не совершать опасных маневров и резких торможений во время гололеда. Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 25-30 километров.
Утром 28 марта длинная пробка на Пермском тракте появилась из-за ям. Водители не могли сдвинуться с места почти час. Читатель URA.RU поделился, что весь проблемный участок поток двигался со скоростью 20-30 километров в час.
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