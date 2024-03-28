На Серовском тракте из-за гололеда машина вылетела с дороги и перевернулась

29 марта 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

Машину занесло на трассе из-за гололеда Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Машину, попавшую в одно из ДТП на Серовском тракте 28 марта, занесло на дороге из-за гололеда. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили очевидцы. «На наших глазах ее [машину] резко занесло, машина сперва врезалась в сугроб, от удара подлетела, два раза перевернулась в воздухе и ударилась о землю. Мы стали останавливаться и тоже не смогли сразу это сделать, так как был очень сильный гололед», — рассказала очевидица порталу Е1.RU. По ее словам, проезжавшие мимо инспекторы сразу выбежали на помощь пострадавшим. Она подчеркнула, что автомобиль ехал со скоростью около 90 км/ч. Несколько ДТП с участием легковых автомобилей и грузовиков произошли вечером 28 марта. Предположительно, причиной аварий стал гололед и мокрый снег на дорогах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машину, попавшую в одно из ДТП на Серовском тракте 28 марта, занесло на дороге из-за гололеда. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили очевидцы. «На наших глазах ее [машину] резко занесло, машина сперва врезалась в сугроб, от удара подлетела, два раза перевернулась в воздухе и ударилась о землю. Мы стали останавливаться и тоже не смогли сразу это сделать, так как был очень сильный гололед», — рассказала очевидица порталу Е1.RU. По ее словам, проезжавшие мимо инспекторы сразу выбежали на помощь пострадавшим. Она подчеркнула, что автомобиль ехал со скоростью около 90 км/ч. Несколько ДТП с участием легковых автомобилей и грузовиков произошли вечером 28 марта. Предположительно, причиной аварий стал гололед и мокрый снег на дорогах.