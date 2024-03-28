28 марта 2024

На Серовском тракте из-за гололеда машина вылетела с дороги и перевернулась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , оттепель, гололед, весна, осень
Машину занесло на трассе из-за гололеда Фото:

Машину, попавшую в одно из ДТП на Серовском тракте 28 марта, занесло на дороге из-за гололеда. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили очевидцы.

«На наших глазах ее [машину] резко занесло, машина сперва врезалась в сугроб, от удара подлетела, два раза перевернулась в воздухе и ударилась о землю. Мы стали останавливаться и тоже не смогли сразу это сделать, так как был очень сильный гололед», — рассказала очевидица порталу Е1.RU.

По ее словам, проезжавшие мимо инспекторы сразу выбежали на помощь пострадавшим. Она подчеркнула, что автомобиль ехал со скоростью около 90 км/ч.

Несколько ДТП с участием легковых автомобилей и грузовиков произошли вечером 28 марта. Предположительно, причиной аварий стал гололед и мокрый снег на дорогах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Машину, попавшую в одно из ДТП на Серовском тракте 28 марта, занесло на дороге из-за гололеда. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили очевидцы. «На наших глазах ее [машину] резко занесло, машина сперва врезалась в сугроб, от удара подлетела, два раза перевернулась в воздухе и ударилась о землю. Мы стали останавливаться и тоже не смогли сразу это сделать, так как был очень сильный гололед», — рассказала очевидица порталу Е1.RU. По ее словам, проезжавшие мимо инспекторы сразу выбежали на помощь пострадавшим. Она подчеркнула, что автомобиль ехал со скоростью около 90 км/ч. Несколько ДТП с участием легковых автомобилей и грузовиков произошли вечером 28 марта. Предположительно, причиной аварий стал гололед и мокрый снег на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...