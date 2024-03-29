29 марта 2024

В Сургуте загорелась квартира в многоэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
На место ЧП прибыли экстренные службы Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 29 марта на улице Усольцева загорелась квартира на пятом этаже. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Что-то горит мощно. Много пожарных. Усольцева дом 30, квартира на пятом этаже», — сообщили очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут».

На место ЧП прибыли спасатели и медики. Дорогу им преградили припаркованные автомобили, затруднен проезд.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в окружное Управление МЧС с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Очевидцы сообщили о пожаре в квартире на Усольцева дом 30
Очевидцы сообщили о пожаре в квартире на Усольцева дом 30
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) вечером 29 марта на улице Усольцева загорелась квартира на пятом этаже. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «Что-то горит мощно. Много пожарных. Усольцева дом 30, квартира на пятом этаже», — сообщили очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут». На место ЧП прибыли спасатели и медики. Дорогу им преградили припаркованные автомобили, затруднен проезд. Корреспондент URA.RU отправил запрос в окружное Управление МЧС с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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