На место ЧП прибыли экстренные службы
В Сургуте (ХМАО) вечером 29 марта на улице Усольцева загорелась квартира на пятом этаже. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Что-то горит мощно. Много пожарных. Усольцева дом 30, квартира на пятом этаже», — сообщили очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут».
На место ЧП прибыли спасатели и медики. Дорогу им преградили припаркованные автомобили, затруднен проезд.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в окружное Управление МЧС с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
Очевидцы сообщили о пожаре в квартире на Усольцева дом 30
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