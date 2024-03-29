На место ЧП прибыли экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) вечером 29 марта на улице Усольцева загорелась квартира на пятом этаже. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Что-то горит мощно. Много пожарных. Усольцева дом 30, квартира на пятом этаже», — сообщили очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут».

На место ЧП прибыли спасатели и медики. Дорогу им преградили припаркованные автомобили, затруднен проезд.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в окружное Управление МЧС с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

Очевидцы сообщили о пожаре в квартире на Усольцева дом 30 telegram-канап «МДПС Сургут Фото: