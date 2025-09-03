Что известно об олимпийском чемпионе, возглавившем Центр спортивной подготовки ХМАО

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин назначен директором Центра спортивной подготовки — учреждения, подведомственного окружному департаменту физкультуры и спорта. В разные годы он уже руководил департаментом, а также возглавлял сборную Югры по биатлону. URA.RU рассказывает, что известно о его спортивной и чиновничьей карьере.
Спортивная карьера
Наивысшим достижением Редькина стала победа в индивидуальной гонке на 20 км на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервилле. Тогда 22-летний спортсмен выиграл «золото», отстрелявшись без промахов и опередив немца Марка Кирхнера на 6,4 секунды. В том же году он также победил в командной гонке на 10 км в составе сборной СНГ.
Позднее, выступая за сборную Беларуси, Редькин завоевал «бронзу» чемпионата Европы в эстафете (1994 год). Спортивную карьеру он завершил в 1997 году из-за серьезной травмы колена.
Работа в правительстве ХМАО
После ухода с профессиональной арены Редькин занялся административной деятельностью. Он работал заместителем председателя комитета по физкультуре и спорту ХМАО, а в 2011 году возглавил окружной департамент физкультуры и спорта. В 2016 году он досрочно покинул должность после коррупционных скандалов в подведомственных учреждениях, в том числе в Центре спортивной подготовки.
Позднее Редькин вернулся к работе, он стал тренером по биатлону в Центре спортивной подготовки, а затем главным тренером сборной Югры по биатлону.
Возвращение к руководству ЦСП
27 августа 2025 года Евгений Редькин вновь возглавил Центр спортивной подготовки ХМАО. Основной задачей центра является подготовка высококвалифицированных спортсменов, имеющих перспективу включения в составы сборных команд региона и страны. Центр обеспечивает необходимые условия для тренировки, а также осуществляет сопровождение тренерского персонала. По данным источников URA.RU, от его работы ждут улучшения результатов югорских спортсменов и более эффективной организации подготовки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!