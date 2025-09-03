Что известно об олимпийском чемпионе, возглавившем Центр спортивной подготовки ХМАО

Олимпийский чемпион Редькин стал директором Центра спортивной подготовки ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Олимпийский чемпион Редькин стал директором Центра спортивной подготовки ХМАО
Олимпийский чемпион Редькин стал директором Центра спортивной подготовки ХМАО Фото:

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин назначен директором Центра спортивной подготовки — учреждения, подведомственного окружному департаменту физкультуры и спорта. В разные годы он уже руководил департаментом, а также возглавлял сборную Югры по биатлону. URA.RU рассказывает, что известно о его спортивной и чиновничьей карьере.

Спортивная карьера

Наивысшим достижением Редькина стала победа в индивидуальной гонке на 20 км на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервилле. Тогда 22-летний спортсмен выиграл «золото», отстрелявшись без промахов и опередив немца Марка Кирхнера на 6,4 секунды. В том же году он также победил в командной гонке на 10 км в составе сборной СНГ.

Позднее, выступая за сборную Беларуси, Редькин завоевал «бронзу» чемпионата Европы в эстафете (1994 год). Спортивную карьеру он завершил в 1997 году из-за серьезной травмы колена.

Работа в правительстве ХМАО

После ухода с профессиональной арены Редькин занялся административной деятельностью. Он работал заместителем председателя комитета по физкультуре и спорту ХМАО, а в 2011 году возглавил окружной департамент физкультуры и спорта. В 2016 году он досрочно покинул должность после коррупционных скандалов в подведомственных учреждениях, в том числе в Центре спортивной подготовки.

Позднее Редькин вернулся к работе, он стал тренером по биатлону в Центре спортивной подготовки, а затем главным тренером сборной Югры по биатлону.

Возвращение к руководству ЦСП

27 августа 2025 года Евгений Редькин вновь возглавил Центр спортивной подготовки ХМАО. Основной задачей центра является подготовка высококвалифицированных спортсменов, имеющих перспективу включения в составы сборных команд региона и страны. Центр обеспечивает необходимые условия для тренировки, а также осуществляет сопровождение тренерского персонала. По данным источников URA.RU, от его работы ждут улучшения результатов югорских спортсменов и более эффективной организации подготовки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин назначен директором Центра спортивной подготовки — учреждения, подведомственного окружному департаменту физкультуры и спорта. В разные годы он уже руководил департаментом, а также возглавлял сборную Югры по биатлону. URA.RU рассказывает, что известно о его спортивной и чиновничьей карьере. Спортивная карьера Наивысшим достижением Редькина стала победа в индивидуальной гонке на 20 км на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервилле. Тогда 22-летний спортсмен выиграл «золото», отстрелявшись без промахов и опередив немца Марка Кирхнера на 6,4 секунды. В том же году он также победил в командной гонке на 10 км в составе сборной СНГ. Позднее, выступая за сборную Беларуси, Редькин завоевал «бронзу» чемпионата Европы в эстафете (1994 год). Спортивную карьеру он завершил в 1997 году из-за серьезной травмы колена. Работа в правительстве ХМАО После ухода с профессиональной арены Редькин занялся административной деятельностью. Он работал заместителем председателя комитета по физкультуре и спорту ХМАО, а в 2011 году возглавил окружной департамент физкультуры и спорта. В 2016 году он досрочно покинул должность после коррупционных скандалов в подведомственных учреждениях, в том числе в Центре спортивной подготовки. Позднее Редькин вернулся к работе, он стал тренером по биатлону в Центре спортивной подготовки, а затем главным тренером сборной Югры по биатлону. Возвращение к руководству ЦСП 27 августа 2025 года Евгений Редькин вновь возглавил Центр спортивной подготовки ХМАО. Основной задачей центра является подготовка высококвалифицированных спортсменов, имеющих перспективу включения в составы сборных команд региона и страны. Центр обеспечивает необходимые условия для тренировки, а также осуществляет сопровождение тренерского персонала. По данным источников URA.RU, от его работы ждут улучшения результатов югорских спортсменов и более эффективной организации подготовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...