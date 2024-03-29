29 марта 2024

Казахстан закрыл пункт пропуска на границе с Челябинской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
На какой период времени распространяется ограничение, не сообщается Фото:

В республике Казахстан временно закрыт пункт пропуска Желкуар, который находится напротив пункта Мариинский Челябинской области. Причиной стала паводковая ситуация, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

«В связи со сложившейся паводковой ситуацией на территории республики Казахстан принято решение о временном ограничении пропуска граждан и транспортных средств в автомобильном пункте пропуска Желкуар. [Пункт] расположен напротив пункта пропуска Мариинский Брединского района Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На какое время распространяется ограничение, не сообщается. Пункты пропуска напротив пунктов Бугристое и Николаевка работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.

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В республике Казахстан временно закрыт пункт пропуска Желкуар, который находится напротив пункта Мариинский Челябинской области. Причиной стала паводковая ситуация, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России. «В связи со сложившейся паводковой ситуацией на территории республики Казахстан принято решение о временном ограничении пропуска граждан и транспортных средств в автомобильном пункте пропуска Желкуар. [Пункт] расположен напротив пункта пропуска Мариинский Брединского района Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. На какое время распространяется ограничение, не сообщается. Пункты пропуска напротив пунктов Бугристое и Николаевка работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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