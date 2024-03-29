Казахстан закрыл пункт пропуска на границе с Челябинской областью

В республике Казахстан временно закрыт пункт пропуска Желкуар, который находится напротив пункта Мариинский Челябинской области. Причиной стала паводковая ситуация, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.
«В связи со сложившейся паводковой ситуацией на территории республики Казахстан принято решение о временном ограничении пропуска граждан и транспортных средств в автомобильном пункте пропуска Желкуар. [Пункт] расположен напротив пункта пропуска Мариинский Брединского района Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На какое время распространяется ограничение, не сообщается. Пункты пропуска напротив пунктов Бугристое и Николаевка работают в штатном режиме, добавили в ведомстве.
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