В Нидерландах преступники удерживают заложников в кафе: главное к этому часу

Полиция Нидерландов освободила трех заложников, операция продолжается

30 марта 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

В полиции Нидерландов заявили, что заложников удерживает один человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нидерландах в кафе преступники взяли людей в заложники. Некоторых уже успели освободить. Полиция продолжает операцию по обезвреживанию захватчика. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу. Предостережения полиции Полиция Эдама в 09:29 по мск призвала граждан не приходить в центр города. Предостережение было опубликовано в соцсети X. В СМИ писали, что в кафе Café De Compaen удерживают в заложниках четыре человека. По неподтвержденным данным, в заведении находятся сотрудники и совладелец кафе. Эвакуация граждан Примерно в 10:45 правоохранители принялись эвакуировать жителей 150 домов, временно разместив их в ратуше. Кроме того, было остановлено движение поездов между Барневельд-Зюйд и Эде-Вагенингеном. Позже стало известно, что около оцепленного участка разместили снайперов. Также на месте происшествия присутствуют ОМОН и робот для обезвреживания взрывчатки. Кто захватил заложников В муниципалитете города заявили, что признаков террористического мотива пока не видно. Тем не менее причины захвата людей в заложники выясняются. Также пресс-секретарь полиции Симен Клок заявил, что речь идет об одном захватчике. Освобождение пленных В 13:15 по мск полиция проникла в здание кафе. Позже в правоохранительных органах сообщили об освобождении трех человек. Однако в заложниках все еще может находиться один гражданин, поэтому операция продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нидерландах в кафе преступники взяли людей в заложники. Некоторых уже успели освободить. Полиция продолжает операцию по обезвреживанию захватчика. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу. Полиция Эдама в 09:29 по мск призвала граждан не приходить в центр города. Предостережение было опубликовано в соцсети X. В СМИ писали, что в кафе Café De Compaen удерживают в заложниках четыре человека. По неподтвержденным данным, в заведении находятся сотрудники и совладелец кафе. Примерно в 10:45 правоохранители принялись эвакуировать жителей 150 домов, временно разместив их в ратуше. Кроме того, было остановлено движение поездов между Барневельд-Зюйд и Эде-Вагенингеном. Позже стало известно, что около оцепленного участка разместили снайперов. Также на месте происшествия присутствуют ОМОН и робот для обезвреживания взрывчатки. В муниципалитете города заявили, что признаков террористического мотива пока не видно. Тем не менее причины захвата людей в заложники выясняются. Также пресс-секретарь полиции Симен Клок заявил, что речь идет об одном захватчике. В 13:15 по мск полиция проникла в здание кафе. Позже в правоохранительных органах сообщили об освобождении трех человек. Однако в заложниках все еще может находиться один гражданин, поэтому операция продолжается.