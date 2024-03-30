В Нидерландах преступники удерживают заложников в кафе: главное к этому часу

В Нидерландах в кафе преступники взяли людей в заложники. Некоторых уже успели освободить. Полиция продолжает операцию по обезвреживанию захватчика. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу.
Предостережения полиции
Полиция Эдама в 09:29 по мск призвала граждан не приходить в центр города. Предостережение было опубликовано в соцсети X.
В СМИ писали, что в кафе Café De Compaen удерживают в заложниках четыре человека. По неподтвержденным данным, в заведении находятся сотрудники и совладелец кафе.
Эвакуация граждан
Примерно в 10:45 правоохранители принялись эвакуировать жителей 150 домов, временно разместив их в ратуше. Кроме того, было остановлено движение поездов между Барневельд-Зюйд и Эде-Вагенингеном.
Позже стало известно, что около оцепленного участка разместили снайперов. Также на месте происшествия присутствуют ОМОН и робот для обезвреживания взрывчатки.
Кто захватил заложников
В муниципалитете города заявили, что признаков террористического мотива пока не видно. Тем не менее причины захвата людей в заложники выясняются. Также пресс-секретарь полиции Симен Клок заявил, что речь идет об одном захватчике.
Освобождение пленных
В 13:15 по мск полиция проникла в здание кафе. Позже в правоохранительных органах сообщили об освобождении трех человек. Однако в заложниках все еще может находиться один гражданин, поэтому операция продолжается.
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