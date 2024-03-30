Второй пострадавший при взрыве на котельной в ХМАО госпитализирован

Второй пострадавший при взрыве на котельной на предприятии «Самотлорнефтегаза» госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения ХМАО.
«Пострадавший был помещен в Нижневартовскую больницу. Его состояние здоровья не вызывает опасений у врачей. Скоро он должен будет пойти на выписку», — рассказал инсайдер.
В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте. На кадрах после взрыва видно горящее здание, слышен треск и грохот.
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