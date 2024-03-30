30 марта 2024

Второй пострадавший при взрыве на котельной в ХМАО госпитализирован

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй пострадавший после взрыва на котельной ХМАО госпитализирован, его состояние на вызывает опасений Фото:
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В ХМАО при взрыве на котельной погибла сотрудница нефтяной компании

Второй пострадавший при взрыве на котельной на предприятии «Самотлорнефтегаза» госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения ХМАО.

«Пострадавший был помещен в Нижневартовскую больницу. Его состояние здоровья не вызывает опасений у врачей. Скоро он должен будет пойти на выписку», — рассказал инсайдер.

В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте. На кадрах после взрыва видно горящее здание, слышен треск и грохот.

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Второй пострадавший при взрыве на котельной на предприятии «Самотлорнефтегаза» госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения ХМАО. «Пострадавший был помещен в Нижневартовскую больницу. Его состояние здоровья не вызывает опасений у врачей. Скоро он должен будет пойти на выписку», — рассказал инсайдер. В пресс-службу департамента здравоохранения ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте. На кадрах после взрыва видно горящее здание, слышен треск и грохот.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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