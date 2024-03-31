В Перми продают комплекс бань с рестораном и гостиницей

В Перми за 52,5 млн рублей продается банно-развлекательный комплекс «Фрегат»

В состав комплекса входят четыре бани (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми повторно выставили на продажу банно-развлекательный комплекс «Фрегат», расположенный в Индустриальном районе. Стоимость актива составляет 52,5 млн рублей. В состав комплекса входят четыре бани, гостиничные номера и ресторан.

«Комплекс работает с 2002 года, имеет четыре бани-сауны на своей территории. Это финская сауна, турецкий хамам, русская малая баня и русская большая баня. Также есть гостиничные номера и главный корпус с рестораном в два этажа. Земля и здания находятся в собственности без залогов, обременений и кредитов. Вместе с комплексом отдается юрлицо. Адрес — улица Теплопроводная, 10. Цена — 52,5 млн рублей», — сообщается в описании актива на сайте бесплатных объявлений.

Пермский банный комплекс «Фрегат» был впервые выставлен на продажу летом 2023 года. Тогда за объект также просили 52,5 млн рублей. По данным СБИС, актив принадлежит ООО «Фрегат». Данное предприятие было создано в 2006 году и является убыточным. Сумма убытков в 2023 году составила 60 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается банный комплекс «Очаг», расположенный на берегу Камы поблизости от Красавинского моста. Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей.