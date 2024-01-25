В Перми на берегу Камы продают за 55 млн банный комплекс

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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
Банный комплекс находится на берегу Камы Фото:

В Перми продается банный комплекс «Очаг», расположенный на берегу Камы поблизости от Красавинского моста. Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей.

«Продается популярный в Перми банный комплекс для семейного отдыха и дружных компаний „Очаг“. B cocтaв комплекса вxoдят 4 руcские бани, теплыe бесeдки c мaнгaльнoй зоной, чaн-купeль, 4 теплыx баcсeйнa с пoдcвeткoй. Есть комнаты oтдыxa и релaксa, кaраоке, а так жe проcторный банкeтный зaл для пpоведения тoржеств. Комплекс находится в живописном месте с видом на Каму. Цена — 55 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В распоряжение нового собственника также перейдут группы банного комплекса в социальных сетях. Продавец уточняет, что «Очаг» активно сотрудничает в Перми с организаторами массовых мероприятий и тематических встреч.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне Берег Камы выставлен на продажу банно-гостиничный клуб «Царские бани». За 33 млн рублей в распоряжение нового собственника перейдут русские бани, хамам, а также восемь VIP-номеров.

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В Перми продается банный комплекс «Очаг», расположенный на берегу Камы поблизости от Красавинского моста. Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей. «Продается популярный в Перми банный комплекс для семейного отдыха и дружных компаний „Очаг“. B cocтaв комплекса вxoдят 4 руcские бани, теплыe бесeдки c мaнгaльнoй зоной, чaн-купeль, 4 теплыx баcсeйнa с пoдcвeткoй. Есть комнаты oтдыxa и релaксa, кaраоке, а так жe проcторный банкeтный зaл для пpоведения тoржеств. Комплекс находится в живописном месте с видом на Каму. Цена — 55 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В распоряжение нового собственника также перейдут группы банного комплекса в социальных сетях. Продавец уточняет, что «Очаг» активно сотрудничает в Перми с организаторами массовых мероприятий и тематических встреч. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне Берег Камы выставлен на продажу банно-гостиничный клуб «Царские бани». За 33 млн рублей в распоряжение нового собственника перейдут русские бани, хамам, а также восемь VIP-номеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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