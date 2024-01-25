В Перми на берегу Камы продают за 55 млн банный комплекс

25 января 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Банный комплекс находится на берегу Камы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми продается банный комплекс «Очаг», расположенный на берегу Камы поблизости от Красавинского моста. Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей. «Продается популярный в Перми банный комплекс для семейного отдыха и дружных компаний „Очаг“. B cocтaв комплекса вxoдят 4 руcские бани, теплыe бесeдки c мaнгaльнoй зоной, чaн-купeль, 4 теплыx баcсeйнa с пoдcвeткoй. Есть комнаты oтдыxa и релaксa, кaраоке, а так жe проcторный банкeтный зaл для пpоведения тoржеств. Комплекс находится в живописном месте с видом на Каму. Цена — 55 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В распоряжение нового собственника также перейдут группы банного комплекса в социальных сетях. Продавец уточняет, что «Очаг» активно сотрудничает в Перми с организаторами массовых мероприятий и тематических встреч. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне Берег Камы выставлен на продажу банно-гостиничный клуб «Царские бани». За 33 млн рублей в распоряжение нового собственника перейдут русские бани, хамам, а также восемь VIP-номеров.

В Перми продается банный комплекс «Очаг», расположенный на берегу Камы поблизости от Красавинского моста. Цена объекта недвижимости составляет 55 млн рублей. «Продается популярный в Перми банный комплекс для семейного отдыха и дружных компаний „Очаг“. B cocтaв комплекса вxoдят 4 руcские бани, теплыe бесeдки c мaнгaльнoй зоной, чaн-купeль, 4 теплыx баcсeйнa с пoдcвeткoй. Есть комнаты oтдыxa и релaксa, кaраоке, а так жe проcторный банкeтный зaл для пpоведения тoржеств. Комплекс находится в живописном месте с видом на Каму. Цена — 55 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В распоряжение нового собственника также перейдут группы банного комплекса в социальных сетях. Продавец уточняет, что «Очаг» активно сотрудничает в Перми с организаторами массовых мероприятий и тематических встреч. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермской деревне Берег Камы выставлен на продажу банно-гостиничный клуб «Царские бани». За 33 млн рублей в распоряжение нового собственника перейдут русские бани, хамам, а также восемь VIP-номеров.