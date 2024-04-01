Экс-силовика заподозрили в рейдерском захвате власти элитного челябинского СНТ

01 апреля 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

На Рустама Суетина написали заявление по факту мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего следователя ОП «Тракторозаводский» Рустама Суетина заподозрили в рейдерском захвате власти в элитном СНТ «Курчатовец» в Челябинске. По словам действующего председателя товарищества Альбины Поповой, получив доступ к расчетным счетам товарищества, он, якобы, мог похитить с них свыше 10 млн рублей членских взносов. «Суетин умышленно зарегистрировался на должность председателя СНТ. Мы считаем, что он сфальсифицировал протокол общего собрания садоводов, которое даже не проводилось. После он мог открыть новый расчетный счет и перевести на него сумму членских взносов садоводов», — сообщила URA.RU Попова. По ее словам, владельцы садовых участков очень обеспокоены данной ситуацией. Они подтвердили, что никакого собрания по выбору нового председателя не проводилось, а самого Суетина никто не видел в лицо несмотря на то, что у него имеется участок в СНТ. «Суетин не является членом СНТ. Да, у него есть участок. Но приобретен он по договору индивидуального пользования. Только этот факт не позволили бы ему избираться на должность председателя товарищества», — отметила Попова. По ее словам, в настоящий момент в правоохранительные органы направлены сразу несколько заявлений. Она надеется, что похищенные деньги получится вернуть. Заявления имеются в распоряжении редакции URA.RU. Суетин вплоть до 2020 года работал следователем в ОП «Тракторозаводский». По данным URA.RU, из полиции он уходил со скандалом. Еще во время службы он проходил фигурантом по нескольким уголовным делам, в том числе коррупционным. URA.RU пыталось связаться с Суетиным. На звонок он не ответил. В августе 2017 году власть в СНТ «Курчатовец» уже пытались захватить насильно. Руководил захватом трижды судимый Денис Фомченко. По его мнению, законным руководителем товарищества должен был быть Олег Колмогоров, полномочия которого истекли в мае 2017 года. Люди Фомченко заменили прежних охранников на КПП, прям при полиции обесточили здание правления СНТ и перекрыли водоснабжения. Для того, чтобы незваные гости не смогли попасть внутрь, вход в здание перегородили трактором, а ключ от дверей увезли в отдел полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего следователя ОП «Тракторозаводский» Рустама Суетина заподозрили в рейдерском захвате власти в элитном СНТ «Курчатовец» в Челябинске. По словам действующего председателя товарищества Альбины Поповой, получив доступ к расчетным счетам товарищества, он, якобы, мог похитить с них свыше 10 млн рублей членских взносов. «Суетин умышленно зарегистрировался на должность председателя СНТ. Мы считаем, что он сфальсифицировал протокол общего собрания садоводов, которое даже не проводилось. После он мог открыть новый расчетный счет и перевести на него сумму членских взносов садоводов», — сообщила URA.RU Попова. По ее словам, владельцы садовых участков очень обеспокоены данной ситуацией. Они подтвердили, что никакого собрания по выбору нового председателя не проводилось, а самого Суетина никто не видел в лицо несмотря на то, что у него имеется участок в СНТ. «Суетин не является членом СНТ. Да, у него есть участок. Но приобретен он по договору индивидуального пользования. Только этот факт не позволили бы ему избираться на должность председателя товарищества», — отметила Попова. По ее словам, в настоящий момент в правоохранительные органы направлены сразу несколько заявлений. Она надеется, что похищенные деньги получится вернуть. Заявления имеются в распоряжении редакции URA.RU. Суетин вплоть до 2020 года работал следователем в ОП «Тракторозаводский». По данным URA.RU, из полиции он уходил со скандалом. Еще во время службы он проходил фигурантом по нескольким уголовным делам, в том числе коррупционным. URA.RU пыталось связаться с Суетиным. На звонок он не ответил. В августе 2017 году власть в СНТ «Курчатовец» уже пытались захватить насильно. Руководил захватом трижды судимый Денис Фомченко. По его мнению, законным руководителем товарищества должен был быть Олег Колмогоров, полномочия которого истекли в мае 2017 года. Люди Фомченко заменили прежних охранников на КПП, прям при полиции обесточили здание правления СНТ и перекрыли водоснабжения. Для того, чтобы незваные гости не смогли попасть внутрь, вход в здание перегородили трактором, а ключ от дверей увезли в отдел полиции.