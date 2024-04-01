Под Екатеринбургом открыли первую на Урале тренировочную базу для серфингистов. Фото

01 апреля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Чтобы плавно двигаться на доске — нужен навык Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В термальном комплексе ЮГА под Екатеринбургом спустя полтора месяца после открытия появился уникальный аттракцион — флоурайдер. Тестировать первую на Урале площадку для покорения волн отправилось URA.RU. Чтобы научиться уверенно стоять на доске и ловить волну, кроме желания потребуются занятия с инструкторами. Их для термального комплекса подготовили победитель чемпионата Surfbrothers на искусственной волне Citywave-2023 Святослав Полюхович и управляющий клуба Surfclubspb Артем Атаманов. Задача «главных по волне» — правильно объяснить и наглядно показать гостям, как управляться с доской. Первая установка, которую дают на суше, — помнить о двух точках опоры, вторая — управлять доской нужно только задней ногой. При этом не стоит забывать, что вода всегда должна бить под доску, в противном случае — можно упасть. Но это не страшно, уверяют инструкторы, потому что поверхность, по которой скользит доска, — это мягкие пружинящие матрасы, падать на них совсем не больно. Однако забывать о безопасности все же не стоить — падать тоже нужно с умом. «Когда падаете, вы руками защищаете свою грудную клетку и лицо. Для чего это делается? Волна вас выкинет, а доска останется впереди, но она может разогнаться и подняться наверх, где вы ударитесь. Это не больно, но малоприятно, поэтому лучше группироваться и подгибать подбородок», — предупреждают инструкторы. Новичкам советуют объединяться в группы по три человека. Тогда они получат пятиминутный инструктаж и 15-ти минутные слоты на тренажере для каждого обучающегося. Более продвинутые серфингисты могут покорять волны намного дольше — для них предусмотрены слоты по часу. Термальный комплекс с пивной баней открылся в техническом режиме 12 февраля в Горном Щите. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно шесть площадок. В будущем ЮГА планируют стать региональной сеткой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В термальном комплексе ЮГА под Екатеринбургом спустя полтора месяца после открытия появился уникальный аттракцион — флоурайдер. Тестировать первую на Урале площадку для покорения волн отправилось URA.RU. Чтобы научиться уверенно стоять на доске и ловить волну, кроме желания потребуются занятия с инструкторами. Их для термального комплекса подготовили победитель чемпионата Surfbrothers на искусственной волне Citywave-2023 Святослав Полюхович и управляющий клуба Surfclubspb Артем Атаманов. Задача «главных по волне» — правильно объяснить и наглядно показать гостям, как управляться с доской. Первая установка, которую дают на суше, — помнить о двух точках опоры, вторая — управлять доской нужно только задней ногой. При этом не стоит забывать, что вода всегда должна бить под доску, в противном случае — можно упасть. Но это не страшно, уверяют инструкторы, потому что поверхность, по которой скользит доска, — это мягкие пружинящие матрасы, падать на них совсем не больно. Однако забывать о безопасности все же не стоить — падать тоже нужно с умом. «Когда падаете, вы руками защищаете свою грудную клетку и лицо. Для чего это делается? Волна вас выкинет, а доска останется впереди, но она может разогнаться и подняться наверх, где вы ударитесь. Это не больно, но малоприятно, поэтому лучше группироваться и подгибать подбородок», — предупреждают инструкторы. Новичкам советуют объединяться в группы по три человека. Тогда они получат пятиминутный инструктаж и 15-ти минутные слоты на тренажере для каждого обучающегося. Более продвинутые серфингисты могут покорять волны намного дольше — для них предусмотрены слоты по часу. Термальный комплекс с пивной баней открылся в техническом режиме 12 февраля в Горном Щите. Гостям обещают, что на территории появится 17 видов парных, пока же доступно шесть площадок. В будущем ЮГА планируют стать региональной сеткой.