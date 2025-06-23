В Екатеринбурге начал обкатку первый в России пятисекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода. Кадрами движения состава в депо поделились в пресс-службе предприятия.
«Получение акта межведомственной комиссии ожидается в конце июня. Это официально сделает 71-665 первым пятисекционным трамваем России, допущенным к серийному выпуску и эксплуатации», — передает слова представителей УКВЗ telegram-канал Rollingstock.
Новый трамвай прибыл в Екатеринбург 15 июня для финальной сборки. Новую модель 71-665 назвали — «80 лет Победы». Трамвай сделали двухкабинным, что позволяет вместить до 406 пассажиров.
Ранее мэрия Екатеринбурга выбрала Усть-Катавский вагоностроительный завод в качестве поставщика 15-ти трамваев с тремя секциями. Доставку нового подвижного состава планируется осуществить в город до конца 2026 года.
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