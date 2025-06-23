23 июня 2025

Первый российский пятисекционный трамвай запустили в Екатеринбурге. Видео

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Новый трамвай вместит до 406 пассажиров (архивное фото)
Новый трамвай вместит до 406 пассажиров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге начал обкатку первый в России пятисекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода. Кадрами движения состава в депо поделились в пресс-службе предприятия.

«Получение акта межведомственной комиссии ожидается в конце июня. Это официально сделает 71-665 первым пятисекционным трамваем России, допущенным к серийному выпуску и эксплуатации», — передает слова представителей УКВЗ telegram-канал Rollingstock.

Новый трамвай прибыл в Екатеринбург 15 июня для финальной сборки. Новую модель 71-665 назвали — «80 лет Победы». Трамвай сделали двухкабинным, что позволяет вместить до 406 пассажиров.

Ранее мэрия Екатеринбурга выбрала Усть-Катавский вагоностроительный завод в качестве поставщика 15-ти трамваев с тремя секциями. Доставку нового подвижного состава планируется осуществить в город до конца 2026 года.

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В Екатеринбурге начал обкатку первый в России пятисекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода. Кадрами движения состава в депо поделились в пресс-службе предприятия. «Получение акта межведомственной комиссии ожидается в конце июня. Это официально сделает 71-665 первым пятисекционным трамваем России, допущенным к серийному выпуску и эксплуатации», — передает слова представителей УКВЗ telegram-канал Rollingstock. Новый трамвай прибыл в Екатеринбург 15 июня для финальной сборки. Новую модель 71-665 назвали — «80 лет Победы». Трамвай сделали двухкабинным, что позволяет вместить до 406 пассажиров. Ранее мэрия Екатеринбурга выбрала Усть-Катавский вагоностроительный завод в качестве поставщика 15-ти трамваев с тремя секциями. Доставку нового подвижного состава планируется осуществить в город до конца 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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